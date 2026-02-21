Đội tuyển cầu lông Việt Nam hội quân sau nghỉ Tết hướng tới ASIAD 20

Nguyễn Thùy Linh vẫn là VĐV trọng điểm của cầu lông Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đảm bảo tinh thần

HLV trưởng Ngô Trung Dũng và các tay vợt đội tuyển cầu lông Việt Nam trở lại tập luyện sau chương trình nghỉ Tết từ ngày 20-2 (mùng 4 Tết). Chia sẻ trong buổi chào sân năm mới, ông Dũng cho biết sau kỳ nghỉ Tết các tay vợt vẫn giữ thể lực theo yêu cầu và trên hết tinh thần toàn đội phấn khởi.

Trở lại hội quân để tập chuyên môn ngày đầu năm mới 2026 trên điểm tập luyện ở Đại học TDTT Bắc Ninh, tất cả các tay vợt giữ trạng thái vui tươi. Nhưng trên hết, từng người đảm bảo được yêu cầu chuyên môn. Trong kỳ tập luyện trở lại, tay vợt hàng đầu là Nguyễn Thùy Linh tiếp tục giữ tác phong chuyên nghiệp tập luyện chuyên môn theo giáo án do Ban huấn luyện đề ra để sẵn sàng bước vào giai đoạn thi đấu ở châu Âu ngay đầu tháng 3.

Tại đợt tập luyện đầu năm mới 2026, một số gương mặt của cầu lông Việt Nam như Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát hay Vũ Thị Trang chưa tham gia tập huấn cùng đội tuyển quốc gia. Bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn cầu lông Việt Nam sẽ thực hiện tập huấn đối với từng tay vợt trên theo các nhiệm vụ trong năm 2026.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam hội quân trở lại tại Bắc Ninh. Ảnh: MINH MINH

Năm nay, nhiều tay vợt sẽ hướng đến trọng tâm là Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra cuối năm ở TPHCM. Tuy nhiên với nhiệm vụ quốc gia, từng người sẽ có không ít giải đấu quốc tế quan trọng. Trong đó, đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị chuyên môn hướng tới tham dự giải vô địch châu Á 2026 (tháng 4) và ASIAD 20 (tháng 9).

Về cơ bản, mỗi nhiệm vụ sẽ được Ban huấn luyện xây dựng với từng nhóm VĐV nhằm hướng đến nỗ lực thi đấu với phong độ cao nhất. Trong số này, tuyển thủ Nguyễn Thùy Linh vẫn là gương mặt trọng điểm được cầu lông Việt Nam đầu tư để làm nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tập trung phát triển VĐV trẻ

“Năm 2025, cầu lông VIệt Nam đã không ngừng nỗ lực thi đấu tại các hệ thống giải quốc gia và quốc tế của Liên đoàn cầu lông thế giới, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ khu vực và châu lục. Những thành tích đạt được là kết quả của tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và sự đồng hành từ cộng đồng yêu thể thao cả nước.

Thu Huyền (trái) đang là tay vợt trẻ triển vọng của cầu lông Việt Nam. Ảnh: TRUNG DŨNG

Năm 2026 sẽ mở ra những mục tiêu và thử thách mới. Liên đoàn cầu lông Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường hội nhập quốc tế và xây dựng hình ảnh cầu lông Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững…”, khẳng định của Liên đoàn cầu lông Việt Nam về mục tiêu sẽ thực hiện ngay đầu năm mới 2026.

Yêu cầu phát triển VĐV trẻ vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Năm ngoái, cầu lông Việt Nam từng có lứa tuyển thủ trẻ triển vọng như Nguyễn Tất Duy Lợi, Nguyễn Đình Đạt, Nguyễn Thị Thu Huyền, Bùi Bích Phương, Lê Minh Sơn, Nguyễn Vũ Ngọc Trân thi đấu giải vô địch trẻ thế giới 2025. Nhiều gương trong đó đang thể hiện được tiềm năng có thể phát triển đường xa trong tương lai. Họ tiếp tục được tập huấn ở đội tuyển cầu lông trẻ Việt Nam năm 2026.

Theo chia sẻ, Ban huấn luyện kỳ vọng Nguyễn Thị Thu Huyền và Nguyễn Tất Duy Lợi có cơ hội tranh chấp tấm vé tham dự Olympic trẻ 2026. “Chúng tôi tập trung chuẩn bị chuyên môn tốt hơn nữa đối với những VĐV trẻ triển vọng bởi họ sẽ là những người kế cận đàn anh, đàn chị trong tương lai. Do đó, cầu lông Việt Nam đang xây dựng chân đế tốt từ cơ bản để phát triển hiệu quả hơn theo từng mục tiêu của mình”, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam – ông Lê Thanh Hà từng trao đổi.

MINH CHIẾN