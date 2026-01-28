Nguyễn Hải Đăng chưa gây được bất ngờ tại giải cầu lông Master 2026 ở Thái Lan

Nguyễn Hải Đăng đã vào thi đấu vòng chính đơn nam tại giải cầu lông quốc tế Thailand Masters 2026 nhưng chưa giành được chiến thắng.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng để thua trận tại Thái Lan nên sớm dừng bước. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 28-1 theo giờ địa phương tại Thái Lan, tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã ra sân đọ sức với đối thủ Ting Yen-Chen (Đài Bắc Trung Hoa). Cả 2 tay vợt đều không được xếp hạng giống tại giải nên bước vào trận đấu với sự thoải mái nhất.

Hải Đăng đã khởi đầu ván thứ nhất với sự chủ động và ghi các điểm số nhằm tạo sức ép đến đối thủ. Hai bên đã giằng co nhau từng điểm mỗi khi được giữ lợi thế giao cầu. Ván đấu đã kết thúc với chiến thắng 23/21 cho tay vợt của Đài Bắc Trung Hoa. Tưởng như Hải Đăng có thể lấy lại tinh thần và nhịp độ trong ván 2 thì kết quả không như kỳ vọng. Tay vợt của chúng ta đã để đối thủ chơi lấn lướt trong ván thứ 2. Ván đấu đã nhanh chóng khép lại với tỷ số 21/10 cho Ting Yen-Chen. Như vậy, Nguyễn Hải Đăng đã dừng bước do thua 0-2.

Giải Thailand Masters 2026 thuộc cấp độ BWF World Tour Super 300 của thế giới. Đây là giải đấu đầu tiên của Hải Đăng từ sau SEA Games 33-2025. Hiện tại, Nguyễn Hải Đăng vẫn đang là VĐV nam có thứ hạng tốt nhất trên bảng xếp hạng BWF, vị trí 73.

Sau giải đấu tại Thái Lan, Hải Đăng sẽ chuẩn bị cho một số giải quốc tế tiếp theo vào thời gian tới. Năm nay, Hải Đăng được đơn vị chủ quản TPHCM chuẩn bị nhiều mục tiêu chuyên môn, trong đó có nhiệm vụ tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào cuối năm trên sân nhà.

MINH CHIẾN