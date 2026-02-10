Nguyễn Thùy Linh bất ngờ rút lui khỏi giải cầu lông Đức mở rộng 2026

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã xin rút lui không tham dự giải cầu lông Đức mở rộng 2026 dù cô đã giữ ngôi á quân trong 2 năm qua.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh không tham dự giải đấu tại Đức năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông báo mới nhất từ danh sách thi đấu của Ban tổ chức giải cầu lông Đức mở rộng 2026, Nguyễn Thùy Linh đã rút lui khỏi nội dung đơn nữ. Giải năm nay diễn ra từ ngày 24-2 tới 1-3.

Năm 2024 và 2025, Nguyễn Thùy Linh đều vào chung kết đơn nữ nhưng cô thua trận đáng tiếc do đó chỉ có ngôi á quân. Giải cầu lông Đức mở rộng 2026 thuộc cấp độ BWF World Tour Super 300 của thế giới.

Việc Thùy Linh không tham dự giải đấu này được xem là để tay vợt nữ của Việt Nam thêm thời gian chuẩn bị thể lực trước khi bước vào những ngày thi đấu ở châu Âu trong tháng 3. Cô sẽ tham dự giải cầu lông toàn Anh 2026 (All England Open 2026) từ ngày 3 đến 8-3. Giải đấu thuộc cấp độ BWF World Tour Super 1.000.

Lúc này, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục giành suất tham dự giải vô địch cầu lông châu Á 2026 do giữ vị trí trong top 25 đơn nữ thế giới. Ngày 10-2 là thời điểm xác định vị trí các tay vợt trên bảng xếp hạng BWF, và Liên đoàn cầu lông châu Á sẽ trao suất chính thức dự giải vô địch châu Á 2026.

Giải vô địch cầu lông châu Á 2026 tổ chức từ ngày 7-4 tới 12-4 ở Trung Quốc. Nguyễn Thùy Linh là VĐV nữ Việt Nam giữ thứ hạng tốt nhất nên chắc chắn nhận suất chính thức thi đấu giải châu Á 2026.

Trong sự nghiệp, Nguyễn Thùy Linh bắt đầu tham dự giải vô địch châu Á từ năm 2016. Từ thời điểm đó tới nay, tay vợt này liên tục được trao suất chính thức tham dự giải đấu. Tuy nhiên, Thùy Linh chưa từng lọt vào nhóm VĐV có huy chương nội dung đơn nữ qua những lần đã thi đấu giải châu Á.

MINH CHIẾN