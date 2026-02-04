Cầu lông

Tay vợt trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền tiếp tục tăng bậc xếp hạng thế giới

Nguyễn Thị Thu Huyền tiếp tục tăng bậc trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới BWF vừa được công bố.

Nguyễn Thị Thu Huyền đang là VĐV cầu lông trẻ triển vọng nhất của Việt Nam. Ảnh: VBF
Tại bảng xếp hạng mới nhất của tháng 2 (công bố ngày 3-2), Nguyễn Thị Thu Huyền đã tăng 2 bậc, vươn lên hạng 325 thế giới.

Trước đó khi kết thúc năm 2025, vị trí của Nguyễn Thị Thu Huyền là 328 đơn nữ thế giới. Năm nay, Nguyễn Thị Thu Huyền mới bước vào tuổi 15 và được Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn cầu lông Việt Nam tập trung đầu tư để thi đấu nhiều giải quốc tế quan trọng. Năm ngoái, Thu Huyền là đại diện của cầu lông Việt Nam từng được tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Năm nay, tay vợt được chuẩn bị để tìm suất chính thức tham dự Olympic trẻ thế giới 2026 tại Senegal.

Cùng trên bảng xếp hạng nữ, tay vợt Vũ Thị Trang tăng 2 bậc để đứng vị trí 137. Cô đã giành tấm HCĐ nội dung đôi nữ tại SEA Games 33-2025. Theo chương trình thi đấu sau Tết, Vũ Thị Trang sẽ tham dự giải quốc tế tại Singapore. Đây là giải quốc tế đầu tiên của Vũ Thị Trang từ sau SEA Games 33-2025.

Trong khi đó, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục giữ vững hạng 21 thế giới. Tay vợt này là VĐV cầu lông nữ Việt Nam có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của BWF ở thời điểm hiện tại. Thùy Linh đặt mục tiêu trở lại top 20 thế giới trong năm nay, vì vậy cô sẽ tích cực thi đấu nhiều giải quốc tế ở châu Âu ngay sau Tết Nguyên đán Bính Thìn 2026.

