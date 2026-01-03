Cầu lông trẻ Việt Nam định hình chiến lược phát triển

Cầu lông Việt Nam nhận tín hiệu mừng khi tay vợt 15 tuổi Nguyễn Thị Thu Huyền thăng tiến trên bảng xếp hạng thế giới BWF và những kế hoạch đầu tư dài hơi dành cho VĐV trẻ sẽ là sự chuẩn bị cho tương lai.

Tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền đang được tập trung đầu tư để phát triển chuyên môn tốt nhất thời điểm hiện tại. Ảnh: VBF

Phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) – ông Khoa Trung Kiên từng trao đổi: “Song hành với chương trình tập huấn chuyên môn của đội tuyển cầu lông quốc gia, các tay vợt trẻ của đội tuyển cầu lông trẻ luôn được tập huấn để chuẩn bị cho những kế hoạch dài hơi. Việc tập huấn không chỉ thực hiện tập luyện mà còn kế hoạch đào tạo kết hợp thi đấu giải theo cấp độ, từ đó chúng tôi phát triển tốt nhất chuyên môn cho gương mặt tiềm năng”.

Câu hỏi luôn được người hâm mộ đặt ra nhiều năm qua rằng cầu lông Việt Nam sẽ có bao nhiêu tay vợt thành danh như thế hệ nổi danh như Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh…

Qua mỗi thời điểm, cầu lông Việt Nam sở hữu không ít tay vợt trẻ triển vọng. Dù thế, không nhiều người khẳng định được sự bứt phá về chuyên môn khi bước vào sân chơi đỉnh cao.

Lúc này, Nguyễn Thị Thu Huyền là một trong những VĐV nữ trẻ triển vọng nhất mà cầu lông Việt Nam sở hữu. Cô được dự báo có khả năng thành công khi phát triển ở các giải chuyên nghiệp. Chuyên môn và kinh nghiệm của Thu Huyền đang được tích lũy qua mỗi giải đấu cấp độ trẻ. Bản thân tay vợt khẳng định năng lực từ kết quả thi đấu thực tế. Ở tuổi 15, cô đã vươn lên hạng 328 thế giới. Trong năm 2025, Thu Huyền đạt một số dấu ấn đáng kể khi giành ngôi á quân đơn nữ giải trẻ Bangladesh International Challenge 2025, á quân U15 đơn nữ giải International Series 2025 (Thái Lan) và hạng 3 đơn nữ giải trẻ International Grand Prix 2025 (Indonesia).

Cầu lông trẻ Việt Nam hiện tại không chỉ có riêng Thu Huyền. Chúng ta còn có lứa tay vợt có triển vọng như Lê Nguyễn Ngọc Nga, Nguyễn Tân Nghĩa, Phạm Ngọc Minh, Bùi Bích Phương, Nguyễn Vũ Ngọc Trân, Lê Minh Sơn, Nguyễn Tất Duy Lợi, Nguyễn Đình Đạt, Nguyễn Hoàng Tấn Phát, Ngô Nhật Khánh, Phạm Thị Trúc An, Nguyễn Khả Ngân…

Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam – ông Lê Thanh Hà từng cho biết, VĐV cầu lông trẻ cần sự tích lũy kinh nghiệm từ giải đấu. Vì thế, Liên đoàn cầu lông Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam xây dựng hệ thống các giải trẻ quốc gia phù hợp giúp các tay vợt được những cơ hội thi đấu tăng cường chuyên môn. Bài toán đầu tư để làm sao 1 tay vợt từ là người tiềm năng sẽ được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện và thi đấu thể trở thành tay vợt có đẳng cấp châu lục vẫn là điều mà cầu lông Việt Nam trăn trở nhiều năm qua. Chúng ta chưa có được nhiều tay vợt như vậy. Vì thế, cầu lông Việt Nam vẫn bị đánh giá thấp trên các đấu trường từ Đông Nam Á tới châu Á vào lúc này.

Theo kế hoạch, Nguyễn Thị Thu Huyền và một số VĐV cầu lông trẻ đang được chuẩn bị tìm cơ hội giành suất Olympic trẻ 2026. Nếu tham dự Olympic trẻ 2026, các tay vợt trẻ Việt Nam sẽ có đà phát triển thuận lợi trong tương lai.

Thu Huyền từng giành ngôi á quân đơn nữ giải đấu tại Thái Lan năm 2025. Ảnh: VBF

Bởi vì, cột mốc Olympic trẻ là thước đo giá trị về chuyên môn. Giới chuyên môn từng chứng kiến nhiều tay vợt Việt Nam tham dự Olympic trẻ sau đó thành danh trong sự nghiệp như Vũ Thị Trang, Phạm Cao Cường, Vũ Thị Anh Thư, Nguyễn Hải Đăng…

Hiện tại, cầu lông Việt Nam cần sự đồng bộ đầu tư từ địa phương tới trung ương. Liên đoàn cầu lông Việt Nam xây dựng định hướng cụ thể đào tạo, huấn luyện VĐV ở đội tuyển trẻ quốc gia theo chu kỳ dài hạn nhưng vẫn cần một chân đế chắc, là lực lượng VĐV, do địa phương tuyển chọn huấn luyện. Về điều này, nhiều đơn vị phát triển chuyên môn cầu lông đang nỗ lực thực hiện, dù nguồn kinh phí là hạn hẹp.

MINH CHIẾN