Hải Đăng giành chiến thắng ở giải cầu lông Singapore Challenge 2026

Các tay vợt của cầu lông Việt Nam đã vào tranh tài các vòng chính trong từng nội dung tại giải Singapore International Challenge 2026.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng lọt vào vòng 2 đơn nam giải đấu tại Singapore. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 26-2, các tay vợt của Việt Nam đã ra sân thi đấu vòng đấu chính trong các nội dung. Nội dung đơn nam được chú ý khi Việt Nam có 3 đại diện góp mặt vòng chính là Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát và Nguyễn Tiến Minh.

Nguyễn Hải Đăng (hạt giống số 4) đã gặp đối thủ Raghu Mariswamy (Ấn Độ) trong trận đầu tiên. Dù tay vợt của Ấn Độ xếp hạng ngoài top 180 thế giới nhưng vẫn khiến Hải Đăng gặp nhiều khó khăn. Dẫu vậy, Hải Đăng vẫn giữ được kết quả tốt khi chiến thắng 2-1 (21/14, 16/21, 21/12) để lọt vào vòng 2. Tại vòng 2, Hải Đăng sẽ gặp Hein Htut (Myanmar).

Các tay vợt Lê Đức Phát và Nguyễn Tiến Minh không có được chiến thắng như Hải Đăng. Tiến Minh nỗ lực vượt qua vòng sơ loại nhưng trong vòng chính, tay vợt người TPHCM đã gặp phải hạt giống số 1 Sholeh Aidil (Malaysia). Do đó, Tiến Minh chấp nhận gác vợt 0-2 (15/21, 23/25) và chia tay giải. Trong khi đó, Đức Phát thua 0-2 trước Dhruv Negi (Ấn Độ) nên cũng dừng bước tại giải Singapore International Challenge 2026.

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Trang đã nỗ lực thi đấu nhưng vẫn phải nhận thất bại 0-2 tại trận đầu tiên và bị loại. Vũ Thị Trang để thua trước Iao Jui-Chi (Đài Bắc Trung Hoa). Trước đó, gương mặt trẻ Bùi Bích Phương đã bị loại khi thua ở sơ loại đơn nữ.

MINH CHIẾN