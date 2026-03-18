Giải cầu lông Vietnam International Challenge 2026 sẽ bán vé vào cửa từ vòng bán kết

Người hâm mộ sẽ phải mua vé vào cổ vũ các tay vợt tại giải cầu lông quốc tế Vietnam International Challenge 2026 từ vòng bán kết.

Nguyễn Hải Đăng được chọn là hạt giống đơn nam số 2 tại giải Vietnam International Challenge 2026.

Ban tổ chức giải cầu lông quốc tế Vietnam International Challenge 2026 thực hiện việc bán vé trong năm nay. Tuy nhiên, việc bán vé chỉ thực hiện từ vòng bán kết và chung kết các nội dung. Mức giá thông báo sơ bộ đối với bán kết là 100.000 đồng/vé còn chung kết là 150.000 đồng/vé. Sau nhiều mùa giải, việc bán vé của giải đấu được thực hiện trở lại.

Ban tổ chức giải đấu vừa thực hiện bốc thăm các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ tại giải lần này.

Ở nội dung đơn nam, Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát là 2 đại diện của Việt Nam được tham gia vòng chính. Tay vợt nam hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Hải Đăng được chọn làm hạt giống số 2 trong khi Đức Phát không được xét hạt giống. Theo bốc thăm, Hải Đăng sẽ đối đầu với Alap Mishra (Ấn Độ) tại trận đầu tiên.

Trong nội dung này, tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh và gương mặt trẻ Phan Phúc Thịnh được tham dự nhưng phải đấu sơ loại. Tiến Minh sẽ thi đấu với Henrikho Kho (Indonesia) ở trận đầu tiên trong khi Phúc Thịnh sẽ gặp Wei-Cheng Su (Đài Bắc Trung Hoa) ở trận của mình.

Dù là chủ nhà, tuy nhiên cầu lông Việt Nam không có gương mặt được vào vòng chính đơn nữ. Chúng ta có duy nhất Vũ Thị Trang góp mặt nội dung này và cô phải đấu sơ loại. Trong nội dung đôi nam, Việt Nam có cặp Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh tham gia còn nội dung đôi nữ có Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh, Nguyễn Thị Ngọc Lan/Thân Vân Anh. Cầu lông Việt Nam sẽ có Phạm Văn Trường/Bùi Bích Phương, Trần Đình Mạnh/Phạm Thị Khánh, Phạm Văn Hải/Thân Vân Anh thi đấu nội dung đôi nam nữ.

Giải cầu lông Vietnam International Challenge 2026 diễn ra từ ngày 24-3 tới 29-3 tại nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội).

