Nguyễn Thùy Linh đi tiếp tại giải vô địch châu Á 2026

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh là gương mặt cuối cùng của cầu lông Việt Nam còn tiếp tục thi đấu tại giải vô địch châu Á 2026. 

Nguyễn Thùy Linh đã vào vòng 2 đơn nữ giải châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thùy Linh đã vào vòng 2 đơn nữ giải châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong tối ngày 8-4, tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã thi đấu trước đối thủ Huang Yu-Hsun (Đài Bắc Trung Hoa) ở vòng đầu tiên nội dung đơn nữ. Đại diện của Việt Nam đã chiến thắng 2-0 (21/13, 21/16), qua đó lọt vào vòng 2. Cô là đại diện duy nhất của Đội tuyển cầu lông Việt Nam tiếp tục thi đấu tại giải.

Trước đó, Nguyễn Hải Đăng là đại diện của Việt Nam vào vòng đấu chính nội dung đơn nam. Tay vợt ra sân tranh tài với đối thủ nhưng chung cuộc thua 0-2. Vì vậy, Nguyễn Hải Đăng dừng bước tại giải.

Cùng ra sân trong ngày thi đấu, cặp tay vợt đôi nam số 1 Việt Nam là Trần Đình Hoàng, Nguyễn Đình Mạnh đã đọ sức trước 2 tay vợt Nhật Bản là Yugo Kobayashi, Takuro Hoki (hạt giống số 8). Không có bất ngờ xảy ra ở cuộc đấu này. Cặp tay vợt của Việt Nam chấp nhận thua với tỷ số 0-2 (12/21, 10/21) chỉ sau 27 phút tranh tài.

Trong diễn biến khác, cặp tay vợt Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh đã để thua nhanh chóng 0-2 (5/21, 4/21) trước Yuichi Shimogami, Sayaka Hobara (Nhật Bản) nên kết thúc hành trình thi đấu tại giải vô địch châu Á 2026.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh được kỳ vọng đạt kết quả tốt cho cầu lông Việt Nam tại giải năm nay. Cô đã vượt qua vòng 1 để lọt tiếp vào vòng 2 nội dung đơn nữ, do vậy, Đội tuyển cầu lông Việt Nam tiếp tục có sự chờ đợi về thành tích tại giải châu Á 2026.

MINH CHIẾN

