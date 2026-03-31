Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Thùy Linh giữ hạng trước khi dự giải châu Á 2026

2 tay vợt Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Thùy Linh đã đảm bảo bảo được vị trí trên bảng xếp hạng thế giới trong thời điểm hiện tại.

Nguyễn Hải Đăng vẫn có thứ hạng trong top 70 thế giới ở thời điểm hiện tại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 31-3, Liên đoàn cầu lông thế giới BWF đã công bố bảng xếp hạng mới nhất. Theo đó tay vợt Nguyễn Hải Đăng tiếp tục giữ vị trí 63 đơn nam thế giới. Vị trí của Hải Đăng không thay đổi so với trước đó. Tay vợt vừa thi đấu giải cầu lông quốc tế Vietnam International Challenge 2026 tại Hà Nội nhưng không có kết quả tốt nhất. Dẫu vậy, Hải Đăng vẫn đảm bảo được vị trí trước khi sang Trung Quốc tham dự giải vô địch châu Á 2026 vào cuối tuần này. Tay vợt nam của thể thao TPHCM là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam sẽ thi đấu nội dung đơn nam tại giải vô địch châu Á 2026.

Trong khi đó, Nguyễn Thùy Linh vẫn đang có hạng 26 đơn nữ thế giới. Tay vợt đã kết thúc thi đấu các giải tại châu Âu và có mặt ở Đại học TDTT Bắc Ninh chuẩn bị chuyên môn trước khi sang Trung Quốc tham dự giải vô địch châu Á 2026. Thùy Linh đang là vận động viên cầu lông Việt Nam có vị trí tốt nhất trên bảng xếp hạng của BWF.

Với vị trí hiện tại, gần như chắc chắn Thùy Linh và Hải Đăng không thuộc nhóm tay vợt được đưa vào hạt giống nội dung đơn tại giải vô địch châu Á 2026. Ngày 4-4, các tay vợt sẽ lên đường tới Trung Quốc. Chương trình thi đấu bắt đầu vào ngày 7-4, và Hải Đăng cùng Thùy Linh và đồng đội sẽ đủ thời gian làm quen thời tiết, sân bãi thi đấu trước khi khai cuộc. Mục tiêu của đội tuyển cầu lông Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026 là tập trung thi đấu để có kết quả tốt nhất.

MINH CHIẾN

