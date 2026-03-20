Nguyễn Thùy Linh xuất sắc vào tứ kết giải cầu lông Masters 2026 tại Pháp

Đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam tại giải đấu đã thể hiện phong độ xuất sắc, qua đó giành quyền vào tứ kết đơn nữ.

Nguyễn Thùy Linh đang thi đấu hiệu quả tại Pháp.

Giải cầu lông quốc tế Masters 2026 vẫn đang tranh tài tại Pháp. Rạng sáng ngày 20-3 (theo giờ Việt Nam), Nguyễn Thùy Linh hoàn thành trận đấu vòng 2 đơn nữ của mình.

Cô đã gặp đối thủ Lo Sin Yan Happy (Hongkong, Trung Quốc) tại trận đấu của vòng 2. Không có bất ngờ xảy ra khi Thùy Linh chơi áp đảo thắng 2-0 (21/12, 21/14). Chiến thắng giúp Thùy Linh vào tứ kết đơn nữ tại giải để đối đầu với Nozomi Okuhara (Nhật Bản). Đây là hạt giống số 5 tại giải, đồng thời đang giữ hạng 20 đơn nữ thế giới. Trận đấu sẽ diễn ra ngày 20-3.

Giải Masters 2026 là cuộc thi đấu cuối cùng tại châu Âu của Thùy Linh ở thời điểm hiện tại. Kết quả lúc này ghi nhận lần đầu tiên cô lọt vào tứ kết một giải quốc tế trong các chương trình thi đấu đã tham dự từ đầu năm 2026. Thùy Linh lần lượt góp mặt giải tại Ấn Độ, Indonesia, Anh, Thụy Sỹ vừa qua. Giải Masters 2026 sẽ kéo dài tới ngày 22-3. Sau giải, Thùy Linh về nước tiếp tục chuẩn bị chuyên môn để tham dự giải vô địch châu Á 2026. Liên đoàn cầu lông châu Á vừa công bố chính thức 8 VĐV của Việt Nam được suất góp mặt giải đấu sẽ diễn ra trong tháng 4 tại Trung Quốc.

Do thi đấu ở Pháp, Thùy Linh không tham gia giải Vietnam International Challenge 2026 tổ chức ở Hà Nội từ ngày 24-3 tới 29-3.

MINH CHIẾN