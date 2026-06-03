Tay vợt cầu lông Nguyễn Hải Đăng đứng hạng 59 thế giới

Trên bảng xếp hạng mới nhất của cầu lông thế giới, Nguyễn Hải Đăng giữ hạng 59 và vẫn đang là VĐV nam Việt Nam có vị trí tốt nhất.

Nguyễn Hải Đăng có hạng 59 thế giới thời điểm hiện tại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn cầu lông thế giới BWF đã công bố bảng xếp hạng mới nhất ở ngày 2-6. Theo đó, Nguyễn Hải Đăng bị tụt 1 bậc xuống hạng 59 thế giới.

Giải quốc tế gần nhất mà Nguyễn Hải Đăng tham dự là giải vô địch châu Á 2026. Tuy nhiên, tay vợt của thể thao TPHCM và đội tuyển cầu lông Việt Nam không có được kết quả tốt nhất trong cuộc so tài tại đây. Vào tháng 8 tới đây, Hải Đăng sẽ chuẩn bị để tham dự giải cầu lông vô địch thế giới 2026 ở Ấn Độ. Nam tuyển thủ đã được BWF trao 1 suất góp mặt nội dung đơn nam. Cùng tại bảng xếp hạng mới nhất của BWF, tay vợt Lê Đức Phát đã tăng 1 bậc để lên hạng 115 thế giới.

Với nội dung nữ, tay vợt Nguyễn Thùy Linh tiếp tục giữ hạng 25 thế giới. Thùy Linh đã tranh tài giải đấu tại Malaysia và Singapore thời gian qua nhưng không có thành tích tốt nhất. Dù vậy, thứ hạng của Thùy Linh chưa thay đổi so với công bố của tuần trước. Thùy Linh đã bắt đầu tới Indonesia để tranh tài giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026.

Tuy nhiên tại ngày thi đấu 3-6, Thùy Linh đã thua trận trước Pitchamon Opatniputh (Thái Lan) với kết quả 0-2 (8/21, 13/21) nên đã bị loại. Giải tại Indonesia có cấp độ BWF World Tour Super 1000 nên thu hút tất cả gương mặt nữ trình độ cao nhất của thế giới góp mặt.

Cũng tại bảng xếp hạng, tay vợt Vũ Thị Trang đã tụt 1 bậc và xuống vị trí 126 đơn nữ thế giới thời điểm hiện tại.

MINH CHIẾN