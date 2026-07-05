Cầu lông

Vũ Thị Trang lần thứ 2 vô địch giải cầu lông tại châu Âu

SGGPO

Tay vợt Vũ Thị Trang đã thi đấu hiệu quả để lên ngôi vô địch giải cầu lông quốc tế Future Series tổ chức ở Pháp.

Tay vợt Vũ Thị Trang có chiến thắng nội dung đơn nữ trong giải đấu ở Pháp. Ảnh: TRANG VŨ
Tay vợt Vũ Thị Trang có chiến thắng nội dung đơn nữ trong giải đấu ở Pháp. Ảnh: TRANG VŨ

Chiều tối ngày 5-7, Vũ Thị Trang đã xuất sắc chiến thắng chung kết đơn nữ để có ngôi vô địch ở giải cầu lông quốc tế Future Series Nouvelle-Aquitaine 2026 diễn ra ở Pháp.

Vũ Thị Trang là hạt giống đơn nữ số 1 trong giải này. Cô đã gặp hạt giống số 2 của giải là Hristomira Popovska (Bulgaria). Tay vợt đối phương đang giữ hạng 167 thế giới vì vậy không phải đối thủ có thể áp đảo được Vũ Thị Trang ở cuộc so tài quyết định này. Ngay tại ván thứ nhất, Vũ Thị Trang chơi tốt để thắng dễ dàng với tỷ số 21/6. Ván thứ 2, dù Hristomira Popovska chơi với nhiều đường cầu ngắn nhưng không thể hóa giải được pha đập cầu ghi điểm của Vũ Thị Trang. Ván này, Vũ Thị Trang tiếp tục thắng 21/14.

Thắng chung cuộc 2-0 tại chung kết, Vũ Thị Trang có ngôi vô địch trong cuộc góp mặt ở Pháp năm nay. Cách đây hơn 2 tuần, cô đã giành ngôi vô địch giải International Future Series 2026 diễn ra tại CH Séc. Trên bảng xếp hạng thế giới, Vũ Thị Trang đã trở lại top 100 khi đang có vị trí 98.

Cùng tại giải Future Series Nouvelle-Aquitaine 2026, cầu lông Việt Nam có Lê Ngọc Vân dự nội dung đơn nữ và lọt tới bán kết.

Cô đã thua đối thủ Hristomira Popovska nên không có được tấm vé vào chung kết. Trong nội dung đơn nam, tay vợt Phan Phúc Thịnh đã dừng bước sau lượt đấu tại tứ kết.

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MINH CHIẾN

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