Cầu lông

Đội tuyển cầu lông Việt Nam đăng ký 8 tay vợt dự giải vô địch thế giới 2026

SGGPO

Đội tuyển cầu lông Việt Nam hoàn thành xác nhận góp mặt 8 VĐV tham dự giải vô địch thế giới 2026 với Liên đoàn cầu lông quốc tế BWF.

Nguyễn Thùy Linh là tay vợt có suất dự giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thùy Linh là tay vợt có suất dự giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải cầu lông vô địch thế giới sẽ tranh tài tại Ấn Độ từ ngày 17 tới 23-8. Đội tuyển cầu lông Việt Nam đã được BWF trao 8 suất góp mặt. Danh sách của cầu lông Việt Nam gồm các tay vợt Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly.

Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã xác định danh sách tham dự với đủ 8 gương mặt tới Ấn Độ tranh tài theo quy định của Ban tổ chức.

Giải cầu lông vô địch thế giới 2026 được xem là chương trình chuyên môn quốc tế cuối cùng trước khi các tay vợt Việt Nam hướng tới thi đấu ASIAD 20.

Cách đây 1 năm, đội tuyển cầu lông Việt Nam từng có 6 suất tham dự giải vô địch thế giới 2025 đã thi đấu ở Pháp. Khi đó, nội dung đơn nam và đơn nữ của cầu lông Việt Nam có tay vợt Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát và Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang tham gia.

Vừa qua, các tay vợt của Việt Nam vừa tham dự các giải quốc tế tại Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Philippines. Hiện tại, nhóm tuyển thủ chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2026 đã có mặt ở Việt Nam và tiếp tục tập luyện chuẩn bị sang Ấn Độ thi đấu. Theo dự báo, do cầu lông Việt Nam không có tay vợt nào nằm trong top 15 thế giới tại các nội dung nên sẽ không được chọn làm hạt giống ở giải vô địch thế giới 2026.

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MINH CHIẾN

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