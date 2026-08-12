Tay vợt Nguyễn Thùy Linh lần thứ 3 liên tiếp có suất dự đấu trường ASIAD

Nguyễn Thùy Linh đang tập trung để hướng tới thi đấu ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh tiếp tục được Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam kỳ vọng và trao cơ hội chuẩn bị tham dự ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tới đây ở Nhật Bản.

Số liệu thống kê chuyên môn cho thấy, tay vợt nữ số 1 của cầu lông Việt Nam từng thi đấu tại ASIAD 18 năm 2018 tại Indonesia và ASIAD 19 năm 2023 tại Trung Quốc. Trong cả 2 lần trên, Thùy Linh đã có những cơ hội của mình và dù cô không thành công trong nội dung đơn nữ nhưng tay vợt này vẫn thể hiện được nỗ lực thi đấu cao nhất.

Ngay từ đầu năm 2026, Nguyễn Thùy Linh đã trở lại tập luyện chuyên môn với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch. Tính từ đầu năm tới nay, tay vợt đã tham dự 11 giải quốc tế lần lượt qua các cấp độ BWF World Tour Super 300, 500, 750 và 1.000. Kết quả tốt nhất của Thùy Linh vẫn đang là ngôi á quân giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa 2026. Đây là giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 300.

Song hành với các giải của hệ thống BWF World Tour Super, Nguyễn Thùy Linh đã được tranh tài giải vô địch châu Á 2026 và sắp tới là giải vô địch thế giới 2026. Kết thúc đợt tập huấn tại Thái Lan vừa qua, Thùy Linh từng chia sẻ rằng bản thân đang giữ được tinh thần tự tin nhất để tiếp tục cho các nhiệm vụ thành tích.

Đấu trường ASIAD chưa bao giờ là nơi thi đấu dễ dàng cho các tay vợt cầu lông Việt Nam. Trước đây, khi chúng ta còn những tay vợ hàng đầu giữ được phong độ cao nhất như Nguyễn Tiến Minh, Lê Ngọc Nguyên Nhung hay Vũ Thị Trang thì đội tuyển cầu lông Việt Nam chưa từng giành được huy chương ASIAD.

Nguyễn Thùy Linh không thiếu khát khao giành thành tích trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, với cấp độ đội tuyển quốc gia, cô mới chỉ có 1 kết quả đáng chú ý nhất là HCĐ đồng đội nữ tại SEA Games 31 tổ chức năm 2022. Ngoài thành tích này, Nguyễn Thùy Linh chưa có thêm tấm huy chương nào trong các giải quốc tế cho đội tuyển cầu lông Việt Nam.

Việc Thùy Linh được trao cơ hội chuẩn bị tham dự ASIAD 20 cho thấy cô là trường hợp hiếm có của cầu lông Việt Nam khi góp mặt ở 3 kỳ ASIAD liên tiếp. Mỗi kỳ ASIAD chỉ được tổ chức sau chu kỳ 4 năm. Và sau mỗi 4 năm, Thùy Linh có thêm những kinh nghiệm của bản thân từ việc thi đấu quốc tế.

Thùy Linh luôn chờ một cơ hội đạt thành tích tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm nay, Thùy Linh bước vào tuổi 29. Chưa ai dám chắc cô sẽ tiếp tục các trận đấu đỉnh cao tới kỳ ASIAD 21 diễn ra năm 2030 hay không. Vì thế, Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam và bản thân Nguyễn Thùy Linh rất tập trung chuẩn bị cho ASIAD 20. Ít nhất, tay vợt vẫn muốn mang đến một thành tích có giá trị đáp lại sự cổ vũ nhiệt thành của người hâm mộ cầu lông Việt Nam dành cho cô.

Môn cầu lông ASIAD 20 tổ chức 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Dự kiến, chương trình thi đấu từ ngày 20-9 tới 29-9. Mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 20 tay vợt (10 nnam, 10 nữ). Trong đó, mỗi đội được đăng ký tối đa 2 VĐV ở nội dung cá nhân, 2 đôi VĐV trong các nội dung đôi và 1 đội ở nội dung đồng đội.

MINH CHIẾN