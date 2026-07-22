Cầu lông

Nguyễn Thùy Linh vượt qua vòng 1 để tái ngộ đối thủ Ratchanok Intanon tại Trung Quốc

SGGPO

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng trong trận đầu tiên tại giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2026.

Nguyễn Thùy Linh đã vào vòng 2 giải cầu lông tại Trung Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thùy Linh đã vào vòng 2 giải cầu lông tại Trung Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải đấu chính thức khai màn tối ngày 21-7 theo giờ địa phương. Nguyễn Thùy Linh đã bước vào trận đấu ở vòng 1 đơn nữ gặp Hina Akechi (Nhật Bản).

Chơi với quyết tâm cao nhất, Thùy Linh là người làm chủ thế trận trong ván đầu tiên. Cô liên tục thực hiện những pha cầu tấn công khó khiến Hina Akechi không thể phòng thủ tốt nhất. Ván này, Thùy Linh thắng 21/10. Thế trận tại ván thứ 2 bất ngờ đổi chiều và Thùy Linh thua 10/21. Tuy nhiên trong ván thứ 3, Thùy Linh đã chơi tập trung hơn để có điểm trong các pha cầu ngắn quyết định. Cô giành chiến thắng 21/14.

Thắng 2-1 chung cuộc, Nguyễn Thùy Linh lọt vào vòng 2 giải đấu. Thùy Linh sẽ gặp hạt giống số 7 người Thái Lan Ratchanok Intanon. Đây sẽ là cuộc so tài được chú ý bởi Ratchanok Intanon là nhà vô địch đơn nữ SEA Games 33-2025 tại Thái Lan năm ngoái.

Trước khi sang Trung Quốc, Thùy Linh đã có gần 3 tuần tập huấn tại Thái Lan. Tay vợt nữ số 1 của Việt Nam đã không thi đấu quốc tế trong 1 tháng qua để tập trung chuẩn bị chuyên môn và thể lực tốt nhất nhằm có sự trở lại mạnh mẽ.

Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2026 có cấp độ BWF World Tour Super 1.000 của thế giới nên quy tụ tất cả gương mặt hàng đầu tham gia. Nếu vượt qua Ratchanok Intanon, Thùy Linh sẽ đứng trước cơ hội gặp tay vợt hạt giống số 4 là Chen Yu Fei (Trung Quốc). Trước đó, nhánh của cô có tay vợt số 1 thế giới An Se Young (Hàn Quốc) nhưng đã bất ngờ rút lui ngay trước giờ khai cuộc giải Trung Quốc mở rộng 2026.

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MINH CHIẾN

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