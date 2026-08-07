Vũ Thị Trang lỡ cơ hội vào bán kết giải cầu lông Masters tại Hàn Quốc

Tay vợt Vũ Thị Trang đã tập trung thi đấu nhưng cô chưa giành được chiến thắng nên phải dừng bước ở tứ kết đơn nữ tại Hàn Quốc.

Tay vợt Vũ Thị Trang đã thua trận tại tứ kết nên dừng bước ở giải Masters 2026 tại Hàn Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều ngày 7-8, Vũ Thị Trang tiếp tục thi đấu trận tứ kết đơn nữ trước hạt giống số 4 Han Qian Xi (Trung Quốc) tại giải cầu lông quốc tế Masters 2026 ở Hàn Quốc.

Vũ Thị Trang đã khởi đầu thận trọng tại ván thứ nhất. Tay vợt của Việt Nam hiểu rằng, đối thủ Han Qian Xi là tay vợt có chuyên môn cũng như có sức trẻ. Vì vậy, Vũ Thị Trang chủ động phòng thủ trong các pha đập cầu của đối phương. Dù vậy, Han Qian Xi có sự vượt trội hơn nên thắng dễ dáng 21/9.

Ván thứ 2, Vũ Thị Trang đã lấy lại tin thần để chơi giằng co trước tay vợt hạt giống số 4. Tuy thế, cô không thể có được điểm số quyết định để vượt lên, Vũ Thị Trang thua sít sao 19/21 tại ván này.

Chung cuộc, Vũ Thị Trang thua 0-2 nên dừng bước ở tứ kết. Tay vợt của Việt Nam lỡ cơ hội vào bán kết giải Masters 2026 tại Hàn Quốc. Đây là giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 300 của thế giới.

Vũ Thị Trang là tay vợt cuối cùng của cầu lông Việt Nam còn thi đấu tới tứ kết trong 1 nội dung ở Hàn Quốc lần này. Trước đó, chúng ta đã chứng kiến Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly thua trận nên kết thúc thi đấu ở Hàn Quốc.

Sau chương trình thi đấu ở Hàn Quốc, một số tay vợt của cầu lông Việt Nam sẽ chuẩn bị tranh tài giải vô địch thế giới 2026 tại Ấn Độ.

MINH CHIẾN