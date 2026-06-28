Giành 5 HCV, đội cầu lông TPHCM xếp nhất toàn đoàn giải vô địch nhóm tuổi thiếu niên quốc gia 2026

Các tay vợt của TPHCM đã chiếm ưu thế tuyệt đối để giữ vững vị trí dẫn đầu tại giải đấu năm nay được tổ chức tại Đà Nẵng.

Các tay vợt đã thi đấu giành được thành tích cao tại giải năm nay ở Đà Nẵng. Ảnh: NGUYỄN LINH

Cầu lông trẻ TPHCM chiếm ưu thế

Giải cầu lông vô địch nhóm tuổi thiếu niên quốc gia 2026 cúp donex đã khép lại sau những trận chung kết cuối cùng vào tối muộn ngày 27-6 tại Đà Nẵng. Trong lần tranh tài giải năm nay, các tay vợt trẻ của cầu lông TPHCM đã giành được 25 huy chương (5 HCV, 7 HCB, 13 HCĐ) trong các nội dung đã tham dự theo từng nhóm tuổi.

Việc các VĐV cầu lông trẻ của TPHCM lọt vào 12 trận chung kết tại giải đã cho thấy sự vượt trội chuyên môn của đơn vị này cũng như phản ánh sự hiệu quả của công tác đào tạo huấn luyện VĐV trẻ . “Chúng tôi đánh giá lực lượng VĐV cầu lông trẻ của TPHCM đang phát triển tốt và thành tích đã được khẳng định trong giải năm nay”, đại diện Ban chuyên môn của giải đấu đã trao đổi.

Đội cầu lông trẻ TPHCM tại giải năm nay. Ảnh: NGUYỄN LINH

Tại giải, thành tích HCV của cầu lông trẻ TPHCM được ghi nhận lần lượt từ kết quả thi đấu của Phan Hồ Minh Thư (đơn nữ U9), Lưu Đức Bảo (đơn nam U11), Lê Đức Bảo/Nguyễn Hoàng Tấn Phát (đôi nam U11), Nguyễn Tấn Nghĩa (đơn nam U17), Nguyễn Tấn Nghĩa/Phạm Ngọc Minh (đôi nam U17).

Ở giải năm nay, đội cầu lông trẻ TPHCM đã đăng ký lực lượng đông đảo nhất với 65 tay vợt (33 nam, 32 nữ). Trực tiếp trên sân đấu, các gương mặt của cầu lông TPHCM gần như áp đảo các đối thủ trong các nội dung qua từng nhóm tuổi U9, U11, U13, U15, U17. Vì thế, vị trí số 1 bằng thành tích 5 HCV đã minh chứng ưu thế của các tay vợt TPHCM.

Bất ngờ với các tay vợt trẻ Hà Nội

Ngôi vô địch duy nhất của đội cầu lông Hà Nội tại nội dung đơn nam U9. Ảnh: NGUYỄN LINH

Trong thành tích chung cuộc, ngoài đơn vị TPHCM, các đội Hà Nội, Bắc Ninh, Lâm Đồng , Đồng Nai, Đồng Tháp, Điện Biên, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Hưng Yên… cũng giành được HCV.

Bất ngờ nhất là việc đội cầu lông trẻ Hà Nội chỉ giành 5 huy chương (1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ) và đứng ngoài top 3 ở giải năm nay. Dù là một trong những đơn vị hàng đầu về tuyển chọn, đào tạo VĐV trẻ nhưng cầu lông Hà Nội đã chỉ có VĐV góp mặt tại 2 trận chung kết. Trong đó, ngôi vô địch duy nhất của đội cầu lông trẻ Hà Nội là chiến thắng của Bùi Quang Trung Hiếu tại trận chung kết đơn nam U9. Ngoài kết quả này, các tay vợt trẻ của Hà Nội đều không có được kết quả tốt nhất trong từng nội dung ở các nhóm tuổi đã tranh tài.

Với người làm chuyên môn, thành tích của đội Hà Nội ở giải cầu lông vô địch nhóm tuổi thiếu niên quốc gia 2026 cúp donex năm nay sẽ là kết quả để nhà quản lý phải điều chỉnh về công tác đào tạo huấn luyện chuyên môn. Tại giải đấu năm nay ở Đà Nẵng, đội Hà Nội đã đăng ký 32 tay vợt tranh tài.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, xếp sau đội TPHCM là các đội Hải Phòng (3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ), Đồng Nai (3 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ) và Bắc Ninh (2 HCV, 1 HCB, 8 HCĐ).

Giải đấu năm nay đã thu hút 581 tay vợt của 27 đơn vị trong cả nước tham gia thi đấu. Toàn giải có 21 bộ huy chương được tranh tài.

MINH CHIẾN