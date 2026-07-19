VĐV cầu lông TPHCM giành 10 HCV dẫn đầu giải tay vợt trẻ, thiếu niên xuất sắc toàn quốc 2026

Thi đấu với sự tự tin và chuyên môn tốt, các gương mặt trẻ của cầu lông TPHCM đã giành vị trí số 1 tại giải năm nay bằng thành tích 10 HCV.

VĐV trẻ đã được thi đấu để tích lũy thêm những kinh nghiệm chuyên môn cho mình từ giải trẻ, thiếu niên xuất sắc toàn quốc 2026. Ảnh: VBF

“Chúng tôi đánh giá giải đấu tiếp tục là cơ hội để VĐV trẻ cả nước được thể hiện chuyên môn. Nhiều VĐV trẻ đã có sự tiến bộ về trình độ từ đó khẳng định được kết quả bằng phong độ của mình”, đại diện Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã trao đổi bên lề giải đấu.

Khép lại các trận chung kết trên sân đấu tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Ninh, đội cầu lông trẻ TPHCM đã giành được 10 HCV, 5 HCB và 12 HCĐ để đứng đầu toàn đoàn.

Các ngôi vô địch của VĐV cầu lông trẻ TPHCM có được trong kết quả thi đấu của Nguyễn Hoàng Tấn Phát (đơn nam U11), Nguyễn Hoàng Tấn Phát/Nguyễn Quý Bảo (đôi nam U11), Nguyễn Ngọc Quế Anh/Phan Lê Khánh Chi (đôi nữ U13), Nguyễn Tấn Nghĩa (đơn nam U17), Nguyễn Tấn Nghĩa/Phạm Ngọc Minh (đôi nam U17), Ngô Nhật Khánh/Lê Nguyễn Ngọc Nga (đôi nam nữ U17), Hồ Ngọc Trúc Ngân (đơn nữ U19), Lê Minh Tân/Phan Tiến Duy (đôi nam U19), Nguyễn Thị Kim Ngân/Nguyễn Thụy Kim Hằng (đôi nữ U19), Phan Tiến Duy/Nguyễn Thị Kim Ngân (đôi nam nữ U19).

Thực tế, giải vô địch tay vợt trẻ, thiếu niên xuất sắc toàn quốc vẫn là chương trình tranh tài chuyên môn thường niên được tổ chức và từ đây Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn cầu lông Việt Nam đánh giá chính xác hơn năng lực chuyên môn, dự báo cơ hội phát triển của nhiều VĐV thiếu niên, trẻ triển vọng.

“Nhìn vào từng nhóm tuổi từ U9 tới U19, các địa phương cả nước đều nỗ lực đào tạo huấn luyện. Tuy nhiên, 1 tay vợt chỉ có thể trưởng thành tốt chuyên môn sẽ luôn cần thời gian, sự đầu tư và nỗ lực thi đấu của bản thân”, đại diện bộ mô cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) cho biết.

Năm nay, không riêng đơn vị TPHCM, các đơn vị như Quảng Trị, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Hải Phòng, Đồng Tháp, Điện Biên, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Lam Đồng đều có VĐV trẻ giành được HCV. Kết quả chính là động lực để các HLV và bản thân địa phương chủ quản của VĐV có thêm quyết tâm đầu tư phát triển cho tay vợt trẻ của mình.

Các tay vợt TPHCM tự tin tranh tài ở giải. Ảnh: VBF

Đúng như đại diện bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) đã phân tích, cầu lông là môn đặc thù và cần thời gian thì VĐV từ khi được phát hiện có năng khiếu tới khi thành danh phải trải qua nhiều quá trình huấn luyện, thi đấu. Minh chức cho thấy ở năm nay, 2 tay vợt Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng) và Hồ Ngọc Trúc Ngân (TPHCM) đã vô đơn nam, đơn nữ U19. Để đạt những kết quả như vậy, 2 tay vợt này trải qua thời gian tương tập luyện chuyên môn dài từ khi là VĐV năng khiếu của đơn vị mình và tích lũy dần chuyên môn, phát triển tốt nhất phong độ tới bây giờ.

Giải năm nay thu hút 464 tay vợt từ 26 đơn vị cả nước tham gia thi đấu 26 nội dung từ nhóm tuổi U9 tới U19 nam, nữ. Xếp sau đoàn TPHCM, vị trí hạng nhì là Bắc Ninh với 3 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ. Hạng ba là Hải Phòng với 2 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ.

MINH CHIẾN