Đội tuyển Việt Nam kết thúc tranh tài giải cầu lông vô địch trẻ châu Á 2026

5 tay vợt của Việt Nam đã khép lại chương trình thi đấu giải cầu lông vô địch trẻ châu Á 2026 đang tổ chức ở Nhật Bản.

Đội tuyển cầu lông trẻ Việt Nam tham dự giải vô địch trẻ châu Á năm nay tại Nhật Bản. Ảnh: VBF

Nguyễn Tất Duy Lợi là tay vợt cuối cùng của đội cầu lông trẻ Việt Nam thi đấu tại Nhật Bản. Trong ngày 2-7 theo giờ địa phương, Duy Lợi đã đối đầu với hạt giống số 8 Kong Wei Xiang (Malaysia) vòng 1/16 nội dung đơn nam nhằm tìm suất tứ kết. Duy Lợi đã tập trung thi đấu nhưng trước đối thủ mạnh, đại diện của cầu lông trẻ Việt Nam chấp nhận gác vợt 0-2 (20/22, 10/21) và chính thức rời giải.

Trước Duy Lợi, cầu lông Việt Nam còn tay vợt Lò Triệu Huy đã thi đấu nội dung đơn nam nhưng phải dừng bước ngay vòng đầu tiên.

Trong nội dung đơn nữ, các tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền và Phạm Thị Trúc An đã dừng bước. Thu Huyền thua trận tại vòng 2 với tỷ số 1-2 trước đối thủ Mayla Cahya Afilian Pratiwi (Indonesia) nên không thể lọt sâu vào những trận cuối cùng.

Ở nội dung đôi nữ, cặp tay vợt Thu Huyền, Trúc An đã có cơ hội lọt vào tứ kết nhưng không thể hiện thực. Họ đã thi đấu trước cặp đối thủ Genevie Lim, Low Zi Yu (Malaysia, hạt giống số 4) ở vòng 1/16 nhưng thua 0-2 nên không thể đi tiếp vào tứ kết.

Trong cuộc so tài ở nội dung đôi nam, 2 tay vợt Nguyễn Đình Đạt và Nguyễn Tất Duy Lợi đã để thua 0-2 trước cặp đối thủ Mahiro Oku, Masato Yamashiro (Nhật Bản). Còn tại nội dung đôi nam nữ, Thu Huyền và Duy Lợi cũng dừng bước ngay ở vòng 2.

Giải vô địch trẻ châu Á 2026 còn tranh tài tới ngày 5-7. Tuy nhiên, các tay vợt của Việt Nam đã kết thúc hành trình thi đấu để rời giải về nước.

MINH CHIẾN