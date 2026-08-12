Tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền chính thức có suất dự Olympic trẻ 2026

Tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền được đăng ký dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal. Ảnh: VBF

Trao đổi cùng SGGP, đại diện Liên đoàn cầu lông Việt Nam và bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) cho biết đã quyết định đăng ký Nguyễn Thị Thu Huyền nhận suất dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Liên đoàn cầu lông thế giới đã trao các suất chính thức dự Olympic trẻ tới các Liên đoàn thành viên. Trong đó, cầu lông Việt Nam được nhận 1 suất tại nội dung đơn nữ.

Dựa trên chuyên môn và khả năng thi đấu, Nguyễn Thị Thu Huyền đã được trao cơ hội sang Senegal tranh tài vào tháng 10 năm nay.

Môn cầu lông của Olympic trẻ 2026 chỉ có 64 tay vợt được tham dự (32 nam, 32 nữ). Kỳ Đại hội này chỉ diễn ra 2 nội dung là đơn nam và đơn nữ.

Chương trình thi đấu của Olympic trẻ 2026 diễn ra từ ngày 31-10 tới 13-11 tại thành phố Dakar (Senegal). Trong đó, môn cầu lông thi đấu từ ngày 1 tới 5-11. Các trận chung kết đơn nam, đơn nữ của Olympic trẻ 2026 diễn ra vào ngày 5-11.

Nguyễn Thị Thu Huyền vừa tranh tài giải cầu lông trẻ quốc tế tại Philippines. Tại đây, cô đã giành được HCB đơn nữ và HCB đôi nam nữ (thi đấu cùng Nguyễn Tất Duy Lợi). Sau giải tại Philippines, Thu Huyền đã trở lại tập luyện tại Bắc Ninh để chuẩn bị chuyên môn cho các nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

Ở bảng xếp hạng thế giới của BWF vừa công bố ngày 11-8, Nguyễn Thị Thu Huyền đã vươn lên hạng 288 thế giới. Tay vợt này được tăng 2 bậc so với thứ hạng trước đó.

MINH CHIẾN