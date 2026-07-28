Cầu lông

Nhiều gương mặt cầu lông Việt Nam thi đấu các giải quốc tế cùng thời điểm

SGGPO

Không riêng Vũ Thị Trang hay Nguyễn Thùy Linh, nhiều gương mặt nổi bật của cầu lông Việt Nam đang có mặt ở nước ngoài thi đấu những giải quốc tế của mình.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu 2 giải quốc tế liên tiếp tại Đài Bắc Trung Hoa và Hàn Quốc ở thời điểm này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu 2 giải quốc tế liên tiếp tại Đài Bắc Trung Hoa và Hàn Quốc ở thời điểm này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

4 tay vợt của Việt Nam gồm Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh đang góp mặt tại giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2026. Giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 300 của thế giới.

Giải này được tổ chức từ ngày 28-7 tới 2-8. Trong giải, Nguyễn Thùy Linh là hạt giống đơn nữ số 6 trong khi Vũ Thị Trang phải tranh tài vòng sơ loại nội dung đơn nữ.

Các tay vợt Đình Hoàng và Đình Mạnh sẽ góp mặt từ vòng sơ loại nội dung đơn nam tại Đài Bắc Trung Hoa.

Ngay sau giải này, cả 4 tay vợt tiếp dục sang Hàn Quốc dự giải quốc tế Masters 2026 từ ngày 4 tới 9-8. Giải đấu cũng có cấp độ BWF World Tour Super 300 của thế giới. Trong giải này, tay vợt Nguyễn Hải Đăng cũng sẽ tham dự ở nội dung đơn nam.

Cùng thời điểm này, tay vợt Lê Đức Phát cùng nhiều gương mặt trẻ như Trần Quốc Khánh, Lê Minh Sơn, Bùi Bích Phương, Trần Thị Ánh, Phạm Văn Trường, Bùi Anh Khoa, Mai Thị Thanh Ngân, Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Hoàng Thái Sơn bước vào thi đấu giải cầu lông quốc tế International Challenge 2026 tại Philippines. Giải này được diễn ra từ ngày 28-7 tới 2-8. Tay vợt Lê Đức Phát là hạt giống số 12 đơn nam trong giải đấu tại Philippines.

Vào tháng 8, đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2026 tổ chức ở Ấn Độ. Giải được diễn ra từ ngày 17 tới 23-8.

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MINH CHIẾN

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