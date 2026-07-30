Nguyễn Thùy Linh xuất sắc vào tứ kết giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa

Nguyễn Thùy Linh đang nỗ lực cải thiện thành tích trong các giải đấu quốc tế thời điểm hiện tại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày thi đấu 30-7 theo giờ địa phương, Nguyễn Thùy Linh đã so tài trước đối thủ Peng Yu Wei (Đài Bắc Trung Hoa) trong lượt trận thứ 2 nội dung đơn nữ.

Khởi đầu ván thứ nhất với quyết tâm giành điểm số tốt nhất, Thùy Linh đã chơi tập trung và đưa đối thủ vào nhiều tình huống phải phòng thủ. Dù vậy, tay vợt của Việt Nam lại thua đáng tiếc ở những điểm số cuối cùng do để Peng Yu Wei vượt lên 23/21.

Dù vậy, trong 2 ván còn lại của trận đấu, Thùy Linh đã thi đấu khởi sắc với các pha đập cầu ghi điểm tốt để áp đảo hoàn toàn đối thủ. Cô giành chiến thắng lần lượt với tỷ số 21/15, 21/14. Với kết quả này, Thùy Linh thắng chung cuộc 2-1.

Chiến thắng đã giúp Thùy Linh vào tứ kết đơn nữ tại giải Đài Bắc Trung Hoa lần này. Giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 300 của thế giới và Thùy Linh là hạt giống đơn nữ số 6.

Trên bảng xếp hạng thế giới BWF vừa công bố, Nguyễn Thùy Linh đã tăng 2 bậc qua đó trở lại vị trí 25. Cầu lông Việt Nam có 4 tay vợt thi đấu tại Đài Bắc Trung Hoa là Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh. Vào lúc này, duy nhất Nguyễn Thùy Linh còn thi đấu trong khi các gương mặt khác đã dừng bước ở nội dung của mình. Giải lần này thi đấu tới ngày 2-8.

Ngay sau cuộc đấu tại Đài Bắc Trung Hoa, Nguyễn Thùy Linh sẽ dự giải Masters 2026 ở Hàn Quốc. Giải tổ chức từ ngày 4 tới 8-8.

MINH CHIẾN