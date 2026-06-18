Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu giải BWF World Tour Super 1000 ở Trung Quốc

Nguyễn Thùy Linh sẽ sang Trung Quốc thi đấu giải BWF World Tour Super 1000 vào tháng 7. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2026 đã công bố danh sách các tay vợt đăng ký tham dự. Theo đó, Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam có suất góp mặt nội dung đơn nữ.

Giải đấu này được tranh tài từ ngày 21 tới 26-7 và có cấp độ BWF World Tour Super 1.000 của thế giới. Vì vậy, các tay vợt hàng đầu thế giới đều sang Trung Quốc thi đấu. Thùy Linh đã tham dự các lượt giải ở Malaysia, Singapore và Indonesia vừa qua. Trong đó, giải cầu lông Indonesia mở rộng 2026 cũng có cấp độ BWF World Tour Super 1000 nhưng Thùy Linh đã phải dừng bước tại trận đầu tiên nội dung đơn nữ.

Trên bảng xếp hạng được BWF vừa công bố, Nguyễn Thùy Linh giữ hạng 25 đơn nữ thế giới. Thứ hạng của tay vợt chưa thay đổi do cô chưa thi đấu quốc tế thời gian qua. Mục tiêu của Thùy Linh là nỗ lực trở lại top 20 đơn nữ trong năm nay.

Vào lúc này, Thùy Linh đang tập huấn cùng đội tuyển cầu lông Việt Nam tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Đại diện Liên đoàn cầu lông Việt Nam cho biết thời điểm hiện tại, đội tuyển cầu lông CHDCND Triều Tiên thực hiện tập huấn ở Bắc Ninh với chương trình kéo dài từ ngày 5-6 tới 21-6. Vì vậy, Thùy Linh và các tay vợt của Việt Nam có thêm đối tượng cùng tập huấn và thi đấu cọ xát.

Tuần qua, BWF đã thông báo danh sách 8 tay vợt của Việt Nam (trong đó có Nguyễn Thùy Linh) được suất chính thức dự giải vô địch thế giới 2026 tổ chức ở Ấn Độ vào tháng 8.

MINH CHIẾN