Đội TPHCM đăng ký lực lượng đông nhất đấu giải cầu lông vô địch nhóm tuổi thiếu niên quốc gia 2026

Năm nay, giải đấu thu hút số lượng đông đảo VĐV trẻ theo các lứa tuổi đăng ký tham dự để tranh tài tại Đà Nẵng.

VĐV cầu lông trẻ tham dự giải vô địch nhóm tuổi thiếu niên quốc gia 2026. Ảnh: NGUYỄN LINH

“Năm nay, chúng tôi ghi nhận số lượng đông đảo VĐV trẻ cầu lông nam, nữ trong cả nước tham gia tranh tài. Đây là nguồn lực lượng VĐV rất dồi dào để các HLV tìm kiếm được thêm gương mặt có thể phát triển chuyên môn trong tương lai”, đại diện Liên đoàn cầu lông Việt Nam cho biết.

Giải cầu lông vô địch nhóm tuổi thiếu niên quốc gia 2026 cúp donex quy tụ 27 đơn vị cả nước tham dự gồm Bắc Ninh, Cà Mau, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Lào Cai, Lai Châu, Ninh Bình, Quân đội, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Phú Thọ, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, TPHCM, Tuyên Quang, Vĩnh Long và Đà Nẵng (chủ nhà). Đây là giải thường niên thuộc hệ thống quốc gia của Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn cầu lông Việt Nam tổ chức.

Trong số này, đội cầu lông trẻ TPHCM đăng ký số lượng đông đảo nhất với 65 tay vợt (33 nam, 32 nữ).

Một số gương mặt của cầu lông trẻ TPHCM được chờ đợi sẽ đạt kết quả tốt tại giải như Lê Phúc Phi Anh (U9), Lê Nguyễn Ngọc Hằng (U9), Nguyễn Hoàng Tấn Phát, Trần Gia Bảo, Lê Đức Bảo, Mai Thanh Vi (U11), Phan Đạt Tú, Lê Gia Vinh, Võ Gia An, Nguyễn Ngọc Mai Khanh, Leong Thục Nghi, Phan Lê Khánh Chi (U13), Phạm Phi Long, Lê Huy Phúc, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Lê Hoàng Thanh Nhã (U15), Nguyễn Tấn Nghĩa, Nguyễn Thọ Hoàng Việt, Ngô Nhật Khánh, Lê Nguyễn Ngọc Nga (U17)…

Đông đảo tay vợt góp mặt tại Lễ khai mạc của giải đấu. Ảnh: NGUYỄN LINH

Ngoài đội cầu lông trẻ TPHCM, một số đội như Hà Nội, Lâm Đồng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Nai… cũng được đánh giá đủ gương mặt sẽ tạo ra bất ngờ thành tích ở cuộc thi đấu năm nay. Giải sẽ tranh tài các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ theo nhóm tuổi U9, U11, U13, U15, U17.

Các tay vợt sẽ thi đấu vòng loại và lượt tứ kết từ ngày 21 tới 26-6. Sau đó, các trận bán kết sẽ diễn ra ở sáng ngày 27-6. Vào tối ngày 27-6, Ban tổ chức sẽ tiến hành đấu chung kết các nội dung.

MINH CHIẾN