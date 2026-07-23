Tay vợt Nguyễn Thùy Linh chia tay giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2026

Nguyễn Thùy Linh đã nỗ lực thi đấu nhưng không thể có chiến thắng trước đương kim vô địch SEA Games là Ratchanok Intanon.

Nguyễn Thùy Linh đã dừng bước tại giải đấu ở Trung Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 23-7, Nguyễn Thùy Linh đã vào trận thứ 2 đơn nữ của giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2026. Đối thủ trực tiếp của Thùy Linh là hạt giống số 7, Ratchanok Intanon (Thái Lan).

Thùy Linh đã chủ động nhập cuộc tại ván thứ nhất để tìm cơ hội giành điểm trước đối thủ. Tuy nhiên, tay vợt của Việt Nam đã chơi hiệu quả để giành chiến thắng 21/17. Ván thứ 2, Thùy Linh bất ngờ xuống sức để Ratchanok Intanon lấy lại thế trận và thắng 21/16. Trong ván thứ 3, Thùy Linh đã để thua 15/21.

Chung cuộc, tay vợt Nguyễn Thùy Linh thua 1-2 trước Ratchanok Intanon. Năm ngoái, Ratchanok Intanon đã lên ngôi vô địch đơn nữ tại SEA Games 33-2025.

Để thua trong trận đấu, Nguyễn Thùy Linh chính thức rời giải Trung Quốc mở rộng 2026. Giải đấu thuộc cấp độ BWF World Tour Super 1.000 của thế giới do đó thu hút tất cả tay vợt hàng đầu thế giới góp mặt. Nguyễn Thùy Linh đã tập luyện tại Thái Lan trước khi sang Trung Quốc tranh tài. Sau giải tại Trung Quốc, cô sẽ tiếp tục thi đấu giải tại Đài Bắc Trung Hoa.

Nguyễn Thùy Linh đặt mục tiêu trở lại tip 20 thế giới trong thời gian sớm nhất. Do đó, tay vợt đã trở lại chương trình thi đấu quốc tế thời điểm hiện tại với giải cấp độ BWF World Tour Super 1.000 để cải thiện phong độ của mình.

Theo kế hoạch vào tháng 8, Thùy Linh sẽ tham gia giải vô địch thế giới 2026 ở Ấn Độ.

MINH CHIẾN