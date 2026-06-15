Cầu lông

Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh cùng có suất tham dự giải cầu lông thế giới 2026

SGGPO

Liên đoàn cầu lông quốc tế BWF đã trao thêm suất cho đội tuyển cầu lông Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2026.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tiếp tục được suất chính thức tham dự giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tiếp tục được suất chính thức tham dự giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Liên đoàn cầu lông quốc tế đã có thông báo chính thức đến Việt Nam để trao suất cho 8 vận động viên tham gia giải thế giới năm nay. Trong đó, tay vợt Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh được suất chính thức góp mặt nội dung đơn nữ”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam đã cho biết.

Các VĐV có suất tham dự giải lần này gồm Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát (đơn nam); Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang (đơn nữ); Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh (đôi nam); Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh (đôi nữ).

Trong lần công bố sơ bộ ban đầu, tay vợt Vũ Thị Trang đã không có tên. Tuy nhiên ở lần công bố cuối cùng mới đây, gương mặt của Thể thao TPHCM và đội tuyển cầu lông Việt Nam này đã được cơ hội tham dự giải vô địch thế giới 2026.

Năm ngoái, Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang đã thi đấu nội dung đơn nữ tại giải vô địch thế giới 2025. Trong đó, Thùy Linh lọt vào vòng 3 đơn nữ còn Vũ Thị Trang lọt tới vòng 2. Trên bảng xếp hạng thế giới mới nhất của BWF, Nguyễn Thùy Linh giữ hạng 25 còn Vũ Thị Trang có hang 126.

Nguyễn Thùy Linh vừa tranh tài chuỗi giải có trình độ cao lần lượt ở Malaysia, Singapore và Indonesia nhưng không thành công. Vũ Thị Trang cũng vừa tranh tài giải International Challenge 2026 tại Thái Lan và lọt tới tứ kết.

Năm nay, giải vô địch cầu lông thế giới 2026 được tranh tài ở Ấn Độ từ ngày 17 tới 23-8.

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MINH CHIẾN

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