Vũ Thị Trang dừng bước ở vòng đầu giải cầu lông Vietnam International Challenge 2026

Tay vợt Vũ Thị Trang đã thi đấu bằng nỗ lực cao nhất nhưng thua đáng tiếc nên phải sớm dừng bước tại giải Vietnam International Challenge 2026 đang tranh tài.

Vũ Thị Trang không có được chiến thắng tại vòng đầu tiên nội dung đơn nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải cầu lông quốc tế Vietnam International Challenge 2026 đang tranh tài tại Hà Nội. Các trận đấu của nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ được kéo dài từ ngày 24 tới 29-3.

Sáng 25-3, sự chú ý của người hâm mộ chủ nhà hướng về sân trung tâm với sự góp mặt của Vũ Thị Trang trong trận đầu tiên đơn nữ tại vòng đấu chính thức. Cô đối đầu với Liang Ting Yu (Đài Bắc Trung Hoa).

Ván đầu, Vũ Thị Trang đã thi đấu tốt, giữ được nhịp độ chủ động trước đối thủ. Chính sự bình tĩnh đã giúp Vũ Thị Trang điểu chỉnh các pha cầu hiểm hóc làm cho Liang Ting Y chấp nhận thua 16/21. Tuy nhiên tại ván thứ 2, tay vợt của chúng ta lại để đối thủ giành được chiến thắng vào thời điểm quyết định. Tại ván này, Vũ Thị Trang thua 19/21.

Ván thứ 3, cả 2 tay vợt đã thấm mệt sau khi thi đấu tập trung ở 2 ván trước đó. Dẫu thế, các pha cầu của Vũ Thị Trang và Liang Ting Yu vẫn tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn. Dù đã tập trung hết khả năng nhưng Vũ Thị Trang không thể có chiến thắng cuối cùng. Cô để thua 18/21.

Chung cuộc, Vũ Thị Trang thua 1-2 nên dừng bước tại giải. Trong giải lần này, Bùi Bích Phương may mắn có suất vào vòng đấu chính đơn nữ. Cô sẽ gặp Peng Yu Wei (Đài Bắc Trung Hoa) vào chiều ngày 25-3.

Trước khi tham dự giải Vietnam International Challenge 2026, Vũ Thị Trang và Bùi Bích Phương đã góp mặt tại các giải quốc tế ở Singapore và Trung Quốc.

MINH CHIẾN