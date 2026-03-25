Cầu lông

Vũ Thị Trang dừng bước ở vòng đầu giải cầu lông Vietnam International Challenge 2026

SGGPO

Tay vợt Vũ Thị Trang đã thi đấu bằng nỗ lực cao nhất nhưng thua đáng tiếc nên phải sớm dừng bước tại giải Vietnam International Challenge 2026 đang tranh tài.

Vũ Thị Trang không có được chiến thắng tại vòng đầu tiên nội dung đơn nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải cầu lông quốc tế Vietnam International Challenge 2026 đang tranh tài tại Hà Nội. Các trận đấu của nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ được kéo dài từ ngày 24 tới 29-3.

Sáng 25-3, sự chú ý của người hâm mộ chủ nhà hướng về sân trung tâm với sự góp mặt của Vũ Thị Trang trong trận đầu tiên đơn nữ tại vòng đấu chính thức. Cô đối đầu với Liang Ting Yu (Đài Bắc Trung Hoa).

Ván đầu, Vũ Thị Trang đã thi đấu tốt, giữ được nhịp độ chủ động trước đối thủ. Chính sự bình tĩnh đã giúp Vũ Thị Trang điểu chỉnh các pha cầu hiểm hóc làm cho Liang Ting Y chấp nhận thua 16/21. Tuy nhiên tại ván thứ 2, tay vợt của chúng ta lại để đối thủ giành được chiến thắng vào thời điểm quyết định. Tại ván này, Vũ Thị Trang thua 19/21.

Ván thứ 3, cả 2 tay vợt đã thấm mệt sau khi thi đấu tập trung ở 2 ván trước đó. Dẫu thế, các pha cầu của Vũ Thị Trang và Liang Ting Yu vẫn tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn. Dù đã tập trung hết khả năng nhưng Vũ Thị Trang không thể có chiến thắng cuối cùng. Cô để thua 18/21.

Chung cuộc, Vũ Thị Trang thua 1-2 nên dừng bước tại giải. Trong giải lần này, Bùi Bích Phương may mắn có suất vào vòng đấu chính đơn nữ. Cô sẽ gặp Peng Yu Wei (Đài Bắc Trung Hoa) vào chiều ngày 25-3.

Trước khi tham dự giải Vietnam International Challenge 2026, Vũ Thị Trang và Bùi Bích Phương đã góp mặt tại các giải quốc tế ở Singapore và Trung Quốc.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cầu lông Vũ Thị Trang Vietnam International Challenge 2026 Bùi Bích Phương cầu lông Việt Nam thể thao Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn