Vũ Thị Trang và Lê Đức Phát xuất sắc lên ngôi vô địch giải Vietnam International Series 2025

2 tay vợt của cầu lông Việt Nam giành chiến thắng tại các trận đấu chung kết nội dung đơn đầy nghẹt thở tại giải Vietnam International Series 2025 ở Bắc Ninh.

Vũ Thị Trang tiếp tục vô địch đơn nữ tại giải Vietnam International Series 2025 ở Bắc Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều ngày 2-11, khán giả đã cổ vũ không ngớt khi chứng kiến Vũ Thị Trang và Lê Đức Phát tham dự trận chung kết nội dung đơn của mình tại giải Vietnam International Series 2025.

Giữ vị thế hạt giống số 2 đơn nữ, Vũ Thị Trang đã gặp Tonrug Saeheng (Thái Lan, hạt giống số 8) tại trận quyết định ngôi vô địch. Ngay ván khởi đầu, Vũ Thị Trang chủ động chơi với tốc độ nhanh để đối thủ người Thái Lan phải vào thế phòng thủ. Dẫu vậy, 2 bên giằng co từng điểm cầu và Vũ Thị Trang chỉ có thế vượt lên vào điểm quyết định với chiến thắng 21/19. Ván thứ 2, cuộc giằng co tiếp tục diễn ra. Trong mỗi lần giữ lợi thế giao cầu, Vũ Thị Trang và Tonrug Saeheng cố gắng giành điểm để tạo đà tâm lý tốt cho mình. Kết thúc ván này, tay vợt Tonrug Saeheng giành chiến thắng 21/18.

Ván thứ 3, Tonrug Saeheng xuống sức rõ rệt và Vũ Thị Trang với kinh nghiệm của mình không để đối thủ có cơ hội trở cờ qua đó giành chiến thắng 21/11. Thắng đối thủ chung cuộc với kết quả 2-1, Vũ Thị Trang đã vô địch đơn nữ giải Vietnam International Series 2025 tại Bắc Ninh. Cách đây hơn 1 tuần, cô cũng vô địch đơn nữ giải Vietnam International Series 2025 tổ chức ở Ninh Bình với ưu thế chuyên môn tuyệt đối.

Tại Bắc Ninh lần này, cầu lông chủ nhà Việt Nam còn chứng kiến ngôi vô địch đơn nam của Lê Đức Phát (hạt giống số 1) khi vượt qua đối thủ Jewel Angelo Albo (Philippines, hạt giống số 5).

Đức Phát bị dẫn trước tại ván đầu với tỷ số 15/21. Tuy nhiên trong 2 ván còn lại, tay vợt của Việt Nam chơi bản lĩnh khiến đối thủ không có cơ hội đập cầu chính xác và giành chiến thắng 21/13. 21/15. Chung cuộc, Đức Phát thắng 2-1 để lên ngôi vô địch đơn nam tại giải.

MINH CHIẾN