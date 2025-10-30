Hai tay vợt Vũ Thị Trang và Nguyễn Tiến Minh cùng vào tứ kết giải Vietnam International Series 2025

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh vào tứ kết giải Vietnam International Series 2025 tổ chức ở Bắc Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không làm người hâm mộ thất vọng, lần lượt tay vợt Vũ Thị Trang và Nguyễn Tiến Minh đã giành quyền vào tứ kết giải đấu lần này.

Trong kết quả thi đấu mới nhất, Vũ Thị Trang (hạt giống số 2) nội dung đơn nữ thắng đối thủ người Đài Bắc Trung Hoa là Huang Sheng-Chun để giành quyền vào tứ kết. Trong 2 ván đấu, Vũ Thị Trang luôn thể hiện được ưu thế, qua đó vượt lên thắng với các điểm số 24/22, 21/13. Tại tứ kết, Vũ Thị Trang sẽ gặp đối thủ là hạt giống số 6 người Malaysia là Lim Zhi Shin. Trận đấu sẽ diễn ra ngày 31-10.

Tại giải này, cùng lọt vào tứ kết nội dung đơn nữ có tay vợt trẻ Trần Thị Ánh. Cô đã chiến thắng hạt giống số 5 người Malaysia là Eng Ler. Tại tứ kết, Trần Thị Ánh sẽ gặp hạt giống số 6 De Guzman Mikaela Joy (Philippines).

Ở trận đấu để tranh suất vào tứ kết nội dung đơn nam, Nguyễn Tiến Minh (hạt giống số 15) đã chơi đầy nỗ lực và giành chiến thắng trước đối thủ có trình độ là Korakrit Laotrakul (Thái Lan, hạt giống số 8). Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, tay vợt nổi danh của cầu lông Việt Nam giành chiến thắng với điểm số cách biệt là 21/15 và 21/7. Tại tứ kết, Nguyễn Tiến Minh sẽ thi đấu với hạt giống số 3 Hein Htut (Myanmar). Trước đó, Tiến Minh đã thi đấu giải Vietnam International Series 2025 tổ chức ở Ninh Bình nhưng sớm dừng bước tuy nhiên tại cuộc đấu ở Bắc Ninh lần này, tay vợt của cầu lông TPHCM đang thể hiện phong độ cao. Trong nội dung đơn nam, hạt giống số 1 là Lê Đức Phát cũng vào tứ kết. Đối thủ của tay vợt này sẽ là Clarence Villaflor (Philippines, hạt giống số 11). Tứ kết nội dung đơn nam sẽ thi đấu ngày 31-10.

MINH CHIẾN