Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang cùng là hạt giống ở giải cầu lông Vietnam International Series 2025

Nguyễn Tiến Minh là hạt giống số 9 tại giải cầu lông quốc tế sắp tranh tài ở Ninh Bình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vũ Thị Trang đã được chọn là hạt giống số 1 nội dung đơn nữ. Tay vợt sẽ gặp đối thủ Shahidi Shaneesa (Malaysia) tại trận đấu đầu tiên. Vũ Thị Trang vừa tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng thế giới để vươn lên vị trí 143 đơn nữ.

Cùng tại giải Vietnam International Series 2025, chủ nhà Việt Nam có các tay vợt Trần Thị Phương Thúy, Mai Thị Thanh Ngân, Trần Thị Ánh, Lê Ngọc Vân, Phạm Thanh Hằng và Bùi Bích Phương (hạt giống số 6) tham dự vòng chính nội dung đơn nữ.

Với nội dung đơn nam, tay vợt Nguyễn Tiến Minh được chọn là hạt giống số 9. Đối thủ của Tiến Minh tại vòng đầu tiên sẽ là tay vợt phải thi đấu vòng sơ loại. Trong khi đó, hạt giống số 1 đơn nam lần này là tay vợt Lê Đức Phát. Đối thủ tại vòng 1 của Lê Đức Phát là Jing Yi Gavin Ng (Malaysia). Ngoài 2 tay vợt trên, cầu lông chủ nhà Việt Nam còn có các gương mặt tham dự vòng chính đơn nam gồm Nguyễn Tất Duy Lợi, Phan Phúc Thịnh, Trần Lê Mạnh An, Trần Quốc Khánh, Nguyễn Văn Mai, Nguyễn Minh Hiếu, Trần Hoàng Kha, Lê Minh Sơn và Nguyễn Quang Minh.

Giải Vietnam International Series 2025 được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình từ ngày 21 tới 26-10. Đây là giải đấu ở cấp độ International Series nên tay vợt Nguyễn Thùy Linh không tham dự.

MINH CHIẾN