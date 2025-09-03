Tay vợt Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang giành suất tham dự giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025

Nguyễn Thùy Linh sẽ góp mặt giải Vietnam Open 2025 sắp tới. Ảnh: VBF

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng trao suất cho các tay vợt theo xếp hạng thế giới. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đủ điều kiện tham dự giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 9 tới 14-9 tại TPHCM.

Nguyễn Thùy Linh vừa tham dự giải vô địch thế giới 2025 và lọt vào vòng 3 nội dung đơn nữ. Cô đang là tay vợt Việt Nam có thành tích tốt nhất tại giải Vietnam Open khi vô địch đơn nữ liên tiếp năm 2022, 2023 và 2024. Mục tiêu của Thùy Linh lần này là nỗ lực thi đấu bảo vệ vị trí số 1 của mình. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết Thùy Linh sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và chuyên môn để góp mặt tranh tài.

Năm ngoái, Thùy Linh đã thắng đối thủ Sugiyama (Nhật Bản) tại trận chung kết để vô địch đơn nữ. Năm nay dự kiến tay vợt người Nhật Bản không góp mặt. Thùy Linh sẽ là gương mặt có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới tham dự giải Vietnam Open 2025.

Trong khi đó, Vũ Thị Trang cũng giành được suất tham dự giải Vietnam Open 2025. Tay vợt kỳ cựu của thể thao TPHCM và Nguyễn Thùy Linh là 2 đại diện duy nhất của Việt Nam sẽ góp mặt nội dung đơn nữ. Tay vợt này cũng vừa thi đấu nội dung đơn nữ và lọt vào vòng 2 giải vô địch thế giới 2025 tại Pháp.

Ngoài ra, 2 gương mặt Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát sẽ đại diện cho chủ nhà Việt Nam góp mặt nội dung đơn nam ở Vietnam Open 2025. “Chúng ta còn có các tay vợt thi đấu nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ. Đây là giải có uy tín chuyên môn nên rất hy vọng VĐV sẽ đạt kết quả tốt”, phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) – ông Khoa Trung Kiên trao đổi. Giải Vietnam Open 2025 thuộc cấp độ BWF World Tour Super 100 của cầu lông thế giới.

Nguyễn Thùy Linh đã trở lại vị trí 18 đơn nữ thế giới trên bảng xếp hạng do BWF vừa công bố. Đây là thứ hạng cao nhất cô từng có trên bảng xếp hạng của BWF. Vũ Thị Trang tăng 43 bậc, lên hạng 129 thế giới. Nguyễn Hải Đăng tụt 5 bậc xuống hạng 62 thế giới còn Lê Đức Phát tụt 13 bậc xuống vị trí 83.

MINH CHIẾN