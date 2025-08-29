Nguyễn Thùy Linh không thể gây bất ngờ ở vòng 3 đơn nữ giải cầu lông thế giới 2025

Nguyễn Thùy Linh đã thua trận tại vòng 3 đơn nữ, nên cầu lông Việt Nam không còn tay vợt nào thi đấu tại giải vô địch thế giới 2025.

Nguyễn Thùy Linh kết thúc thi đấu tại Pháp và sẽ chuẩn bị cho giải quốc tế tiếp theo ở TPHCM. Ảnh: D.P

Rạng sáng ngày 29-8 theo giờ Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh là tay vợt cuối cùng của đội tuyển cầu lông Việt Nam ra thi đấu vòng ba đơn nữ tại giải vô địch thế giới 2025 ở Pháp.

Trước tay vợt hạt giống số 4 Chen Yu Fei (Trung Quốc), Nguyễn Thùy Linh thận trọng nhập cuộc. Tuy nhiên, ưu thế sớm thể hiện rõ với các đường cầu thủ do Chen Yu Fei đưa ra khiến Thùy Linh phải phòng thủ. Kết thúc ván đầu, Thùy Linh thua với tỷ số 10/21. Ván thứ 2, thế trận không khác biệt khi Thùy Linh phải bám đuổi đối thủ để tìm cơ hội giành chiến thắng. Tuy vậy tay vợt của cầu lông Việt Nam vẫn chấp nhận thua 9/21.

Để thua chung cuộc 0-2, Nguyễn Thùy Linh đã dừng bước tại vòng 3 đơn nữ giải thế giới năm nay. Đây là kết quả tốt nhất của Thùy Linh trong những lần đã tham dự giải vô địch thế giới từ trước đến nay.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam đã có 6 tay vợt (Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Trình Đình Mạnh, Nguyễn Đình Hoàng) tham dự giải vô địch thế giới 2025, thi đấu đơn nam, đơn nữ, đôi nam nhưng không tay vợt nào lọt vào tứ kết nội dung của mình. Các tay vợt sẽ về Việt Nam vào ngày 30-8.

Sau giải vô địch thế giới 2025, vận động viên tiếp tục chuẩn bị chuyên môn tham dự giải cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025 (Việt Nam mở rộng 2025) có cấp độ BWF World Tour Super 100 tại TPHCM.

MINH CHIẾN