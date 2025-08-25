Nguyễn Thùy Linh xuất sắc hạ tay vợt cựu vô địch thế giới Ratchanok Intanon

Tay vợt nữ của cầu lông Việt Nam đã giành chiến thắng đầy cảm xúc trước hạt giống số 10 Ratchanok Intanon (Thái Lan) để thẳng tiến vòng 2 tại giải vô địch thế giới 2025.

Nguyễn Thùy Linh đã có chiến thắng bất ngờ tại vòng 1 nội dung đơn nữ giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: D.P

Đội tuyển cầu lông Việt Nam bắt đầu thi đấu giải vô địch thế giới 2025 từ chiều tối ngày 25-8 theo giờ Việt Nam. Trong cuộc đấu sớm nhất tại các trận diễn ra ở Pháp, tay vợt Nguyễn Thùy Linh so tài trước Ratchanok Intanon (Thái Lan) tại vòng 1 đơn nữ.

Trước cuộc đấu, mọi dự báo chuyên môn đều nghiêng phần thắng về đối thủ người Thái Lan bởi cô đang giữ hạng 10 thế giới và cũng là hạt giống số 10 ở giải vô địch thế giới năm nay. Đồng thời, Ratchanok Intanon từng vô địch đơn nữ giải thế giới năm 2013. Tuy nhiên, Nguyễn Thùy Linh đã khiến mọi dự đoán không thành hiện thực. Trong ván đầu, tay vợt của chúng ta chơi tỉnh táo để hạn chế được các pha đập cầu tấn công từ Ratchanok Intanon rồi vượt lên thắng 21/17.

Ván thứ 2, kịch bản diễn ra tương tự khi Thùy Linh vẫn giữ được sự thận trọng để hóa giải nhiều pha cầu ngắn sát lưới của đối phương. Ván này kết thúc với chiến thắng 21/18 cho Thùy Linh. Sau 45 phút, Nguyễn Thùy Linh thắng 2-0 để lọt vào vòng 2. Tại vòng 2, cô sẽ gặp tay vợt Scotland Kirsty Gilmour.

Tại trận đấu sớm cùng ngày, Lê Đức Phát đã dừng bước sau vòng 1 nội dung đơn nam. Tay vợt của chúng ta thi đấu trước Julien Carraggi (Bỉ) nhưng thua 1-2 (20/22, 21/16, 9/21) nên dừng bước. Cầu lông Việt Nam còn Vũ Thị Trang và Nguyễn Hải Đăng sẽ thi đấu các trận đơn của mình.

MINH CHIẾN