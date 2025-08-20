Cầu lông

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Hải Đăng tăng bậc trước giải vô địch thế giới 2025

Nguyễn Thùy Linh đã tăng bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới 2025 (BWF) trước khi sang Pháp thi đấu.

Nguyễn Thùy Linh đã sẵn sàng dự giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: D.P
BWF đã công bố bảng xếp hạng mới nhất ngày 20-8 và Nguyễn Thùy Linh tăng 1 bậc, vươn lên vị trí 22 đơn nữ thế giới lúc này. Thời gian qua, tay vợt của chúng ta không thi đấu giải quốc tế tuy nhiên cô vẫn được tăng bậc. Dự kiến vào thứ Bảy tuần này (ngày 23-8), Nguyễn Thùy Linh sang Pháp tham dự giải cầu lông vô địch thế giới 2025. Đây là giải đấu quan trọng thu hút các tay vợt hàng đầu góp mặt tranh tài.

Thùy Linh được suất chính thức dự giải từ thành tích đứng trong top 25 thế giới thời gian qua. Tại vòng 1 nội dung đơn nữ, cô sẽ thi đấu trước đối thủ Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạt giống số 10). Mục tiêu của Thùy Linh là nỗ lực thi đấu hết khả năng chuyên môn.

Cùng trên bảng xếp hạng thế giới, tay vợt Vũ Thị Trang tụt 5 bậc để đứng vị trí 170 đơn nữ lúc này. Vũ Thị Trang có suất thi đấu vòng chính đơn nữ giải vô địch thế giới 2025 tại Pháp.

Trong khi đó, Nguyễn Hải Đăng cũng tăng 1 bậc để đứng hạng 57 thế giới nội dung đơn nam. Tay vợt của cầu lông TPHCM vừa giành ngôi vô địch cá nhân giải cầu lông quốc gia 2025 để giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam. Hải Đăng cũng tham dự giải vô địch thế giới tại Pháp. Trên bảng xếp hạng thế giới, Lê Đức Phát chưa cải thiện được vị trí, vẫn đứng hạng 69 đơn nam.

Giải cầu lông vô địch thế giới 2025 sẽ thi đấu từ ngày 25-8 tới 31-8.

