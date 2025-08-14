Nguyễn Thùy Linh sẽ đối đầu tay vợt số 2 của Thái Lan tại giải vô địch thế giới 2025

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu với Ratchanok Intanon (Thái Lan) tại giải vô địch thế giới 2025 sắp tới ở Pháp.

Nguyễn Thùy Linh đã biết đối thủ tại vòng 1 đơn nữ của mình ở giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức giải cầu lông vô địch thế giới 2025 đã công bố kết quả bốc thăm các nội dung tại giải. Tại vòng 1 nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp cựu số 1 thế giới Ratchanok Intanon (Thái Lan). Hiện tại, Ratchanok Intanon đang giữ hạng 10 thế giới và là tay vợt số 2 của cầu lông nữ Thái Lan. Trong thành tích cá nhân, Ratchanok Intanon từng vô địch đơn nữ giải vô địch thế giới năm 2013.

Tay vợt Vũ Thị Trang được bốc thăm gặp đối thủ Yevheniia Kantemyr (Ukraine, hạng 127 thế giới). Cầu lông Việt Nam chỉ có Thùy Linh và Vũ Thị Trang tham dự nội dung đơn nữ.

Với nội dung đơn nam, chúng ta có Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát được suất tham dự. Lá thăm đã giúp Lê Đức Phát gặp đối thủ Julien Carraggi (Bỉ) tại vòng 1 đơn nam trong khi Nguyễn Hải Đăng sẽ thi đấu với tay vợt Alwi Farhan (Indonesia, hạng 23 thế giới). Đối thủ của Nguyễn Hải Đăng từng giành HCV đồng đội nam tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia và đang là một trong những tay vợt hàng cầu của cầu lông Indonesia.

Ngoài 4 tay vợt trên, cầu lông Việt Nam còn có 2 tuyển thủ Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh tham dự nội dung đôi nam và đối thủ của họ tại trận đầu tiên là đôi VĐV của Brazil.

Năm nay, giải cầu lông vô địch thế giới diễn ra từ ngày 25-8 tới 31-8. Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) trao suất cho các tay vợt dựa trên vị trí tại bảng xếp hạng thế giới.

MINH CHIẾN