Vũ Thị Trang và Lê Đức Phát vào chung kết nội dung đơn giải Vietnam International Series 2025

Cầu lông chủ nhà Việt Nam đã giành kết quả xuất sắc để có các tay vợt góp mặt chung kết nội dung đơn nam, đơn nữ tại giải Vietnam International Series 2025 ở Bắc Ninh.

Tay vợt Vũ Thị Trang vào chung kết giải cầu lông quốc tế tại Bắc Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều ngày 1-11 tại Bắc Ninh, các lượt bán kết trong các nội dung của giải cầu lông quốc tế Vietnam International Series 2025 được diễn ra với chất lượng chuyên môn cao.

Hạt giống đơn nữ số 2 Vũ Thị Trang gặp đối thủ Sausan Dwi Ramadhani (Indonesia) tại trận bán kết và đủ sự tự tin để chơi áp đảo trong cuộc so tài này. Ván đầu, Vũ Thị Trang giành chiến thắng dễ dàng với điểm số 21/7. Tuy vậy tại ván thứ 2, cô để đối thủ lấy lại tinh thần và giành chiến thắng 21/15 qua đó đưa trận bán kết trở lại điểm số cân bằng.

Dẫu thế trong ván thứ ba, Vũ Thị Trang đã không mắc sai lầm để vượt lên giành chiến thắng 21/11. Với chiến thắng tại ván thứ ba, Vũ Thị Trang thắng chung cuộc 2-1 tại trận bán kết để góp mặt trận tranh ngôi vô địch đơn nữ. Cô sẽ gặp tay vợt Tonrug Saeheng (Thái Lan, hạt giống số 8) tại trận chung kết vào ngày 2-11.

Nội dung đơn nam chứng kiến Nguyễn Tiến Minh (hạt giống số 15) và Lê Đức Phát (hạt giống số 1) tham dự lượt bán kết. Tiến Minh để thua 1-2 trước tay vợt Jewel Angelo Albo (Philippines, hạt giống 5) trong khi Đức Phát thắng 2-0 Jelang Fajar (Indonesia, hạt giống số 9). Với các kết quả này, Lê Đức Phát sẽ thi đấu chung kết với tay vợt Jewel Angelo Albo vào ngày 2-11.

Giải Vietnam International Series 2025 sẽ khép lại vào ngày cuối 2-11 với các trận chung kết của 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

MINH CHIẾN