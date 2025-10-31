Các môn khác

Nguyễn Tiến Minh xuất sắc vào vòng bán kết tại giải cầu lông quốc tế Bắc Ninh 2025

SGGPO

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã được khán giả cổ vũ nhiệt tình trước những đường cầu đẳng cấp tại trận tứ kết nội dung đơn nam giải Vietnam International Series 2025.

Nguyễn Tiến Minh đã vào bán kết đơn nam giải cầu lông quốc tế ở Bắc Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Tiến Minh đã vào bán kết đơn nam giải cầu lông quốc tế ở Bắc Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 31-10, Nguyễn Tiến Minh (hạt giống số 15) thi đấu trận tứ kết đơn nam tại giải cầu lông quốc tế Vietnam International Series 2025 ở Bắc Ninh. Đối thủ của tay vợt kỳ cựu TPHCM là hạt giống số 3 Hein Htut (Myanmar). Cả 2 sớm khởi đầu ván thứ nhất với những pha chủ động tấn công sức mạnh. Không phải người đủ thể lực giằng co qua nhiều pha cầu dài, Tiến Minh vận dụng sự khéo léo kinh nghiệm đưa cầu sát lưới hoặc bỏ nhỏ để ghi điểm. Với chiến thuật này, tay vợt Hein Htut gặp khó khăn nên để thua 16/21 trong ván đầu.

Ván thứ 2, tay vợt của Myanmar chơi bình tĩnh hơn và ghi được nhiều điểm số quan trọng. Dù thế, Nguyễn Tiến Minh vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để kết thúc ván đấu với chiến thắng 21/18. Giành chiến thắng với tỷ số 2-0, Nguyễn Tiến Minh giành quyền vào bán kết giải Vietnam International Series 2025 ở Bắc Ninh. Đối thủ tại trận bán kết của Tiến Minh sẽ là Jewel Angelo Albo (Philippines).

Ở ngoài tuổi 40, Tiến Minh vẫn đang là VĐV cầu lông bền bỉ nhất của thể thao Việt Nam. Thống kê cho thấy, lần gần nhất tay vợt này vào bán kết 1 giải quốc tế là năm 2022. Khi đó, Tiến Minh thi đấu giải Vietnam International Series 2022 tại Đà Nẵng và có hạng 3 đơn nam chung cuộc. Sau 3 năm, Nguyễn Tiến Minh đang trở lại phong độ cao vào lúc này.

Trong trận đấu tứ kết nam diễn ra cùng ngày, hạt giống số 1 Lê Đức Phát đã thắng Clarence Villaflor (Philippines, hạt giống số 11) với kết quả 2-0. Đức Phát sẽ gặp Jelang Fajar (Indonesia, hạt giống số 9) tại bán kết.

Với nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang (hạt giống số 2) đã thắng Lim Zhi Shin (Malaysia, hạt giống số 6) 2-0 (21/15, 21/15) tại tứ kết. Đối thủ của cô ở bán kết là Sausan Dwi Ramadhani (Indonesia). Vũ Thị Trang là tay vợt duy nhất của chủ nhà Việt Nam vào bán kết đơn nữ. Trận bán kết thi đấu ngày 1-11.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cầu lông Nguyễn Tiến Minh Vũ Thị Trang Vietnam International Series 2025 cầu lông Việt Nam cầu lông quốc tế

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn