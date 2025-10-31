Nguyễn Tiến Minh xuất sắc vào vòng bán kết tại giải cầu lông quốc tế Bắc Ninh 2025

Nguyễn Tiến Minh đã vào bán kết đơn nam giải cầu lông quốc tế ở Bắc Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 31-10, Nguyễn Tiến Minh (hạt giống số 15) thi đấu trận tứ kết đơn nam tại giải cầu lông quốc tế Vietnam International Series 2025 ở Bắc Ninh. Đối thủ của tay vợt kỳ cựu TPHCM là hạt giống số 3 Hein Htut (Myanmar). Cả 2 sớm khởi đầu ván thứ nhất với những pha chủ động tấn công sức mạnh. Không phải người đủ thể lực giằng co qua nhiều pha cầu dài, Tiến Minh vận dụng sự khéo léo kinh nghiệm đưa cầu sát lưới hoặc bỏ nhỏ để ghi điểm. Với chiến thuật này, tay vợt Hein Htut gặp khó khăn nên để thua 16/21 trong ván đầu.

Ván thứ 2, tay vợt của Myanmar chơi bình tĩnh hơn và ghi được nhiều điểm số quan trọng. Dù thế, Nguyễn Tiến Minh vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để kết thúc ván đấu với chiến thắng 21/18. Giành chiến thắng với tỷ số 2-0, Nguyễn Tiến Minh giành quyền vào bán kết giải Vietnam International Series 2025 ở Bắc Ninh. Đối thủ tại trận bán kết của Tiến Minh sẽ là Jewel Angelo Albo (Philippines).

Ở ngoài tuổi 40, Tiến Minh vẫn đang là VĐV cầu lông bền bỉ nhất của thể thao Việt Nam. Thống kê cho thấy, lần gần nhất tay vợt này vào bán kết 1 giải quốc tế là năm 2022. Khi đó, Tiến Minh thi đấu giải Vietnam International Series 2022 tại Đà Nẵng và có hạng 3 đơn nam chung cuộc. Sau 3 năm, Nguyễn Tiến Minh đang trở lại phong độ cao vào lúc này.

Trong trận đấu tứ kết nam diễn ra cùng ngày, hạt giống số 1 Lê Đức Phát đã thắng Clarence Villaflor (Philippines, hạt giống số 11) với kết quả 2-0. Đức Phát sẽ gặp Jelang Fajar (Indonesia, hạt giống số 9) tại bán kết.

Với nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang (hạt giống số 2) đã thắng Lim Zhi Shin (Malaysia, hạt giống số 6) 2-0 (21/15, 21/15) tại tứ kết. Đối thủ của cô ở bán kết là Sausan Dwi Ramadhani (Indonesia). Vũ Thị Trang là tay vợt duy nhất của chủ nhà Việt Nam vào bán kết đơn nữ. Trận bán kết thi đấu ngày 1-11.

MINH CHIẾN