Tay vợt Vũ Thị Trang vào bán kết giải cầu lông Vietnam International Series 2025

Tay vợt nữ số 1 TPHCM đã giành quyền vào bán kết đơn nữ giải cầu lông quốc tế Vietnam International Series 2025 đang tranh tài ở Ninh Bình.

Tay vợt Vũ Thị Trang đã vào bán kết giải đấu đang tranh tài ở Ninh Bình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải cầu lông quốc tế Vietnam International Series 2025 vẫn đang tranh tài tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Tại kết quả mới nhất nội dung đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Trang đã lọt vào bán kết. Trong trận tứ kết đơn nữ, Vũ Thị Trang gặp Nattanant Kulamat (Thái Lan). Với ưu thế chuyên môn, tay vợt của thể thao TPHCM đã giành chiến thắng dễ dàng 2-0 (18/16, 15/8) qua đó vào bán kết giải.

Tại trận bán kết sẽ tranh tài ngày 25-10, Vũ Thị Trang sẽ thi đấu với Eng Ler Qi (Malaysia). Vũ Thị Trang là hạt giống đơn nữ số 1 của giải đấu còn Eng Ler Qi là hạt giống đơn nữ số 3. Giới chuyên môn dự báo, Vũ Thị Trang có nhiều cơ hội lọt vào trận đấu cuối cùng.

Tại nội dung đơn nam, các tay vợt của Việt Nam đã dừng bước. Hạt giống số 1 Lê Đức Phát lọt vào tứ kết tuy nhiên để thua 0-2 trước tay vợt Jan Jireh Lee (Malaysia, hạt giống số 5).

Trong nội dung đôi nam, cặp tay vợt Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh đã lọt vào bán kết để tìm cơ hội lên ngôi vô địch. Tại trận bán kết sẽ thi đấu ngày 25-10, cặp tay vợt của chủ nhà Việt Nam sẽ gặp 2 tay vợt Nontakorn Thong-On, Thanadol Yunmongkol (Thái Lan). Tại giải năm nay, Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh là hạt giống số 1 nội dung đôi nam. Ở nội dung đôi nữ, 2 tay vợt Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh đã vượt qua tứ kết để vào trận bán kết thi đấu ngày 25-10.

MINH CHIẾN