Bế mạc Đại hội Thể thao phường Bến Cát lần thứ I năm 2025

Ngày 7-12, phường Bến Cát tổ chức bế mạc Đại hội Thể thao phường lần thứ I năm 2025, đánh dấu sự thành công rực rỡ của ngày hội thể thao lớn nhất cấp phường.

Đại hội Thể thao phường Bến Cát lần thứ I được tổ chức với 8 môn thi đấu gồm: Bóng đá, bóng chuyền, bida, cầu lông, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy và việt dã, với sự tham gia của gần 500 vận động viên đến từ Ban chỉ huy Quân sự phường, các khu phố, trường học trên địa bàn phường.

Quang cảnh lễ bế mạc bế mạc Đại hội Thể thao phường lần thứ I năm 2025

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 120 huy chương vàng, 120 huy chương bạc và 120 huy chương đồng cho các vận động viên đạt thứ hạng nhất, nhì, ba của từng môn đấu.

Các vận động viên tranh tài tại bộ môn đẩy gậy

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, lực lượng vận động viên tham gia tại Đại hội lần này có chất lượng chuyên môn cao. Đây thật sự là ngày hội của toàn dân, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tại lễ Bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho khu phố Mỹ Thạnh với thành tích đạt 8 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Giải nhì toàn đoàn thuộc về khu phố Cầu Đôi với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, Khu phố An Phước đạt giải ba với 3 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân, tập thể xuất sắc

Đại hội Thể thao phường Bến Cát lần thứ I năm 2025 đã thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia các giải đấu cấp Thành phố trong thời gian tới.

TÂM TRANG