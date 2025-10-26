Cầu lông

Thi đấu xuất xuất sắc, Vũ Thị Trang giành ngôi vô địch đơn nữ giải Vietnam International Series 2025

SGGPO

Tay vợt Vũ Thị Trang đã giành ngôi vô địch đơn nữ đầy thuyết phục khi chiến thắng ở trận chung kết được tổ chức tại Ninh Bình.

Vũ Thị Trang giành ngôi vô địch tại giải đấu Vietnam International Series 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Vũ Thị Trang giành ngôi vô địch tại giải đấu Vietnam International Series 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 26-10, tay vợt Vũ Thị Trang đã lên ngôi vô địch nội dung đơn nữ giải cầu lông quốc tế Vietnam International Series 2025 được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Bước vào trận đấu cuối cùng với tâm thế là hạt giống số 1, Vũ Thị Trang thi đấu tự tin tại ván đầu trước tay vợt hạt giống số 2 Mas Oo Shan Zi (Malaysia) và chiến thắng áp đảo 15/7. Tuy nhiên trong ván thứ 2, đối thủ người Malaysia bất ngờ chơi tích cực để phòng thủ tốt đồng thời vượt lên giành chiến thắng 15/12, đưa trận chung kết vào thế cân bằng.

Ván thứ 3, Vũ Thị Trang và Mas Oo Shan Zi đã thi đấu giằng co từng điểm. Có thời điểm, Vũ Thị Trang bị đối thủ áp đảo nhưng tay vợt của thể thao TPHCM và đội tuyển cầu lông Việt Nam có bản lĩnh vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Cô đã thắng 17/15. Chung cuộc, Vũ Thị Trang thắng 2-1 để giành ngôi vô địch đơn nữ tại giải đấu.

Tính từ đầu năm 2025 qua các giải quốc tế đã tham dự, đây là ngôi vô địch đầu tiên của Vũ Thị Trang. Sau giải đấu này, cô sẽ tiếp tục tham dự giải cầu lông quốc tế tại Bắc Ninh. Hiện tại, Vũ Thị Trang đang xếp hạng 145 thế giới của BWF.

Cùng ngày 26-10, tay vợt nam số 1 Việt Nam là Nguyễn Hải Đăng đã tham dự trận bán kết giải cầu lông quốc tế Masters II ở Indonesia tuy nhiên để thua 0-2 trước đối thủ Dong Tian Yao (Trung Quốc) bằng tỷ số điểm các ván là 9/21, 17/21.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cầu lông Vũ Thị Trang Vietnam International Series 2025 cầu lông Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn