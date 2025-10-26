Thi đấu xuất xuất sắc, Vũ Thị Trang giành ngôi vô địch đơn nữ giải Vietnam International Series 2025

Tay vợt Vũ Thị Trang đã giành ngôi vô địch đơn nữ đầy thuyết phục khi chiến thắng ở trận chung kết được tổ chức tại Ninh Bình.

Vũ Thị Trang giành ngôi vô địch tại giải đấu Vietnam International Series 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 26-10, tay vợt Vũ Thị Trang đã lên ngôi vô địch nội dung đơn nữ giải cầu lông quốc tế Vietnam International Series 2025 được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Bước vào trận đấu cuối cùng với tâm thế là hạt giống số 1, Vũ Thị Trang thi đấu tự tin tại ván đầu trước tay vợt hạt giống số 2 Mas Oo Shan Zi (Malaysia) và chiến thắng áp đảo 15/7. Tuy nhiên trong ván thứ 2, đối thủ người Malaysia bất ngờ chơi tích cực để phòng thủ tốt đồng thời vượt lên giành chiến thắng 15/12, đưa trận chung kết vào thế cân bằng.

Ván thứ 3, Vũ Thị Trang và Mas Oo Shan Zi đã thi đấu giằng co từng điểm. Có thời điểm, Vũ Thị Trang bị đối thủ áp đảo nhưng tay vợt của thể thao TPHCM và đội tuyển cầu lông Việt Nam có bản lĩnh vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Cô đã thắng 17/15. Chung cuộc, Vũ Thị Trang thắng 2-1 để giành ngôi vô địch đơn nữ tại giải đấu.

Tính từ đầu năm 2025 qua các giải quốc tế đã tham dự, đây là ngôi vô địch đầu tiên của Vũ Thị Trang. Sau giải đấu này, cô sẽ tiếp tục tham dự giải cầu lông quốc tế tại Bắc Ninh. Hiện tại, Vũ Thị Trang đang xếp hạng 145 thế giới của BWF.

Cùng ngày 26-10, tay vợt nam số 1 Việt Nam là Nguyễn Hải Đăng đã tham dự trận bán kết giải cầu lông quốc tế Masters II ở Indonesia tuy nhiên để thua 0-2 trước đối thủ Dong Tian Yao (Trung Quốc) bằng tỷ số điểm các ván là 9/21, 17/21.

MINH CHIẾN