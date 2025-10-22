Cầu lông

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh dừng bước đáng tiếc tại giải Vietnam International Series 2025

Nguyễn Tiến Minh là hạt giống số 9 nội dung đơn nam giải cầu lông quốc tế Vietnam International Series 2025 nhưng không có kết quả như kỳ vọng.

Nguyễn Tiến Minh đã dừng bước tại giải đấu quốc tế đang tranh tài ở Ninh Bình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã thi đấu trận đầu tiên đơn nam tại giải cầu lông quốc tế Vietnam International Series 2025 đang tổ chức ở Ninh Bình. Trong trận ra quân, Tiến Minh gác vợt trước đối thủ Tay Ron Hsien Justin với tỷ số 0-2 (12/15, 5/15). Trận thua khiến cựu tay vợt số 1 Việt Nam phải dừng bước.

Tại giải lần này, ban tổ chức áp dụng luật tính điểm từng ván đấu trong mỗi trận đấu kéo dài tới điểm 15 để kết thúc.

Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 1 là Lê Đức Phát đã lọt vào vòng 16 tay vợt xuất sắc nhất khi thắng Chee Hong Wei (Malaysia) 2-0 tại trận đấu ngày 22-10. Đối thủ tiếp theo của Lê Đức Phát là Lai Chun Lin (Đài Bắc Trung Hoa). Cầu lông chủ nhà Việt Nam còn có tay vợt Nguyễn Tất Duy Lợi cũng lọt vào vòng 16 người xuất sắc nhất.

Tại nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Vũ Thị Trang đã vượt qua vòng đầu tiên. Cô thắng Shahidi Shaneesa (Malaysia) với tỷ số 2-0. Đối thủ tiếp theo của Vũ Thị Trang sẽ là tay vợt Kim Jin Hyang (CHCDND Triều Tiên). Giới chuyên môn dự báo nếu đạt được phong độ tốt nhất, Vũ Thị Trang đủ cơ hội lọt vào trận cuối cùng tại giải năm nay.

Ngoài Vũ Thị Trang, cầu lông chủ nhà Việt Nam còn có các tay vợt lọt vào vòng 2 nội dung đơn nữ là Trần Thị Ánh, Đinh Thị Khánh Thư, Bùi Bích Phương (hạt giống số 6). Trước đó, Trần Thị Phương Thúy để thua Oo Shan Zi (Malaysia, hạt giống số 2) nên dừng bước. Giải năm nay tranh tài tới hết ngày 26-10.

MINH CHIẾN

