2 tay vợt Lê Đức Phát và Nguyễn Tiến Minh dừng bước tại giải Vietnam Open 2025

2 tay vợt của cầu lông nam Việt Nam không giành được chiến thắng nên chấp nhận dừng bước tại giải Việt Nam mở rộng 2025 (Vietnam Open 2025).

Nguyễn Tiến Minh dừng bước tại giải Vietnam Open 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nội dung đơn nam và đơn nữ giải đấu bắt đầu tranh tài ngày 9-9 tại TPHCM. Nguyễn Tiến Minh phải thi đấu vòng sơ loại để tìm suất góp mặt vòng chính đơn nam.

Cựu tay vợt nam số 1 Việt Nam gặp đối thủ Orijit Chaliha (Ấn Độ) trong cuộc đối đầu của mình. Thi đấu nỗ lực với kinh nghiệm trong nhiều đường cầu bền tuy nhiên Nguyễn Tiến Minh vẫn để đối thủ dẫn điểm qua đó vượt lên chiến thắng 2-1. Tỷ số các ván đấu nghiêng về tay vợt Ấn Độ lần lượt là 20/22, 18/21 và 21/11. Sau gần 1 giờ đồng hồ tranh tài, Tiến Minh chấp nhận gác vợt và dừng bước tại giải.

Tay vợt Lê Đức Phát đã tham dự vòng đấu chính đơn nam. Tuy nhiên, Đức Phát không giữ được phong độ tốt nhất nên bị tay vợt Kok Jing Hong (Malaysia) vượt qua với kết quả chóng vánh 2-0 (21/9, 21/15). Trận đấu diễn ra chưa đầy 40 phút.

Như vậy, đội cầu lông Việt Nam chỉ còn Nguyễn Hải Đăng tham dự vòng chính đơn nam tại giải. Tay vợt được chọn là hạt giống số 7.

Tại nội dung đơn nữ ngày 9-9, tay vợt Vũ Thị Trang đã toàn thắng 2 trận ở vòng sơ loại lần lượt trước đối thủ Aashi Rawat (Ấn Độ) và Liang Ka Wing (Hongkong, Trung Quốc) với cùng tỷ số 2-1. Cô có suất dự vòng chính đơn nữ để gặp Ashmita Chaliha (Ấn Độ) ngày 10-9.

Tại nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh là hạt giống số 1 sẽ gặp Liang Ting Yu (Đài Bắc Trung Hoa) ngày 10-9. Trên bảng xếp hạng thế giới công bố ngày 9-9, Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ vị trí 18 thế giới. Cô đang là đương kim vô địch đơn nữ giải Vietnam Open từ năm 2022 đến 2024.

MINH CHIẾN