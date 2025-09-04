Thùy Linh và Hải Đăng là "hạt giống" giải Cầu lông quốc tế Vietnam Open 2025

Giải Cầu lông quốc tế Yonex - Sunrise Vietnam Open 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 9 đến 14-9 tại Câu lạc bộ Nguyễn Du (TPHCM). Trong đó, 2 đại diện của Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh (đơn nữ) và Nguyễn Hải Đăng (đơn nam) được xếp trong tốp 8 "hạt giống" của giải.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh là hạt giống số 1 tại giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 4-9, chương trình họp báo công bố giải Cầu lông quốc tế Yonex - Sunrise Vietnam Open 2025 đã diễn ra, thông tin nhiều điểm nhấn đặc biệt về giải. Đây là giải cầu lông quốc tế uy tín được tổ chức hàng năm tại Việt Nam và nằm trong hệ thống tính điểm xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới. Năm nay, giải quy tụ 295 vận động viên (VĐV) đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài.

Đông nhất là đoàn Đài Bắc Trung Hoa với 68 VĐV, tiếp theo là đoàn Ấn Độ (43 VĐV), chủ nhà Việt Nam có 20 VĐV. Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 1 là Takuma Obayashi (Nhật Bản), trong khi đó Nguyễn Hải Đăng là hạt giống số 7. Ở nội dung đơn nữ, niềm hy vọng của Việt Nam tiếp tục đặt vào hạt giống số 1, đương kim vô địch Nguyễn Thùy Linh.

BTC thông tin về giải đấu. Ảnh: THANH TÙNG

Đây là sân chơi mà Nguyễn Thùy Linh đang có cú hat-trick vô địch 3 năm liên tiếp ở nội dung đơn nữ. Vừa qua ở giải Vô địch thế giới diễn ra tại Pháp, cô đã thi đấu xuất sắc và lọt vào đến vòng 16 tuyển thủ. Song Thùy Linh được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch khi năm nay quy tụ rất nhiều tay vợt chất lượng. Trong số đó phải kể đến hạt giống số 3 người Ấn Độ Tanvi Sharma. Dù chỉ đứng hạng 45 thế giới, nhưng cô từng đánh bại chính Thùy Linh ở Giải US Open hồi tháng 6.

Tổng giải thưởng của giải Vietnam Open 2025 là 110.000 USD, trong đó nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận 8.250 USD; vô địch các nội dung đôi nhận 8.690 USD.

NGUYỄN ANH