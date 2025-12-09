Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự 11 môn tại ASEAN Para Games 13

Ủy ban Paralympic Việt Nam đã thông tin chính thức về lực lượng thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tranh tài tại ASEAN Para Games 13 sắp tới.

VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị tham dự ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan vào đầu năm 2026. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Ngày 9-12 tại Hà Nội, Ủy ban Paralympic Việt Nam đã thông tin chính thức về sự chuẩn bị và lực lượng Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ góp mặt tại ASEAN Para Games 13 tổ chức ở Thái Lan tới đây.

Theo đó, thể thao người khuyết tật Việt Nam đăng ký góp mặt 141 VĐV ở 11 môn gồm điền kinh (35 VĐV, 2 VĐV dẫn đường), bơi (29), cử tạ (13), cầu lông (10), bóng bàn (15), cờ vua (18), judo (4), boccia (3), bắn cung (8), quần vợt (2), đấu kiếm (4).

Lễ xuất quân của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 tổ chức vào ngày 16-12 tại TPHCM.

Thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục có nhiều gương mặt tiêu biểu tranh tài Đại hội lần này như Lê Văn Công, Đặng Thị Linh Phượng, Lê Tiến Đạt, Phạm Tuấn Hưng, Cao Ngọc Hùng, Phạm Thị Hương, Trần Thị Bích Thủy… Với kỳ thi đấu lần này, thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt chỉ tiêu phấn đấu giành từ 40 tới 50 HCV qua các nội dung và đứng trong 4 quốc gia dẫn đầu trên bảng tổng sắp.

“Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ có 185 thành viên tranh tài lần này. Ngoài lực lượng VĐV, chúng ta sẽ có 17 cán bộ, gồm Trưởng đoàn, Phó đoàn, bác sỹ…”, Đại diện Ủy ban Paralympic Việt Nam cho biết.

Đại hội năm nay sẽ tổ chức tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) từ ngày 15-1 tới 26-1-2026. Ban tổ chức sẽ tiến hành phân loại thương tật của VĐV trong các ngày 17 tới 19-1-2026. Đại hội sẽ khai mạc ngày 20-1-2026 và bế mạc ngày 26-1-2026. ASEAN Para Games 13 sẽ diễn ra 19 môn (gồm 536 nội dung): điền kinh, bắn cung, cầu lông, bóng đá khiếm thị 5 người, boccia, bowling, cờ vua, xe đạp, bóng đá thiểu năng 7 người goalball, judo khiếm thị, cử tạ, bắn súng, bóng chuyền ngồi, bơi, bóng bàn, bóng rổ xe lăn người, đấu kiếm xe lăn, quần vợt xe lăn. Kết quả thi đấu tại ASEAN Para Games 13 là 1 trong những sự kiểm tra để thể thao người khuyết tật Việt Nam chuẩn bị cho đấu trường tiếp theo là ASIAN Para Games 2026 tại Nhật Bản và Paralympic 2028 tại Mỹ.

MINH CHIẾN