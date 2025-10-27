Vũ Thị Trang được xếp là hạt giống số 2 ở giải cầu lông quốc tế tại Bắc Ninh

Ngay sau khi kết thúc thi đấu ở Ninh Bình, Vũ Thị Trang tiếp tục tới Bắc Ninh tranh tài giải cầu lông quốc tế Vietnam International Series 2025.

Tay vợt Vũ Thị Trang tiếp tục thi đấu giải quốc tế tại Bắc Ninh sau khi lên ngôi vô địch ở Ninh Bình vừa qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải đấu sẽ khởi tranh ngày 28-10. Trong giải này, Vũ Thị Trang góp mặt vòng đấu chính nội dung đơn nữ với vai trò là hạt giống số 2. Cô được bốc thăm gặp đối thủ Shahidi Shaneesa (Malaysia) tại trận đầu của giải. Chỉ cách đây 1 ngày, Vũ Thị Trang đã thi đấu trận chung kết giải cầu lông quốc tế Vietnam International Series 2025 ở Ninh Bình để lên ngôi vô địch.

Năm nay, Vũ Thị Trang là thành viên đội tuyển cầu lông Việt Nam được chuẩn bị chuyên môn hướng tới đấu trường SEA Games 33-2025 tại Thái Lan trong tháng 12.

Cùng trong nội dung đơn nữ tại giải ở Bắc Ninh lần này, cầu lông Việt Nam có các tay vợt góp mặt vòng đấu chính gồm Phạm Thị Trúc An, Bùi Bích Phương, Trần Thị Ánh, Trần Thị Phương Thúy và Lê Ngọc Vân.

Tại nội dung đơn nam, tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh tiếp tục góp mặt và là hạt giống số 15. Tiến Minh sẽ đấu với Hek Fung Branson Hee (Malaysia) tại trận đầu tiên ở Bắc Ninh lần này. Ngoài Tiến Minh, cầu lông chủ nhà Việt Nam còn có các tay vợt vào vòng chính đơn nam gồm Lê Đức Phát (hạt giống số 1), Trần Lê Mạnh An, Trần Quốc Khánh, Phan Phúc Thịnh, Nguyễn Văn Mai…

Giải đấu thuộc hệ thống International series của cầu lông thế giới. Giải sẽ kéo dài tới hết ngày 2-11. Sau giải đấu này, một số tuyển thủ đội tuyển cầu lông Việt Nam trở lại tập huấn ở Bắc Ninh.

MINH CHIẾN