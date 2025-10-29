Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã áp sát top 50 thế giới

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đang tăng bậc trên bảng xếp hạng của BWF thời gian qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất vào ngày 28-10, qua đó Nguyễn Hải Đăng tăng 2 bậc vượt lên hạng 52 thế giới.

Tay vợt của cầu lông TPHCM và đội tuyển cầu lông Việt Nam có kết quả tốt thời gian qua nên tiếp tục được tích điểm để gia tăng thứ hạng. Vị trí 52 thế giới là thứ hạng cao nhất mà Hải Đăng từng có trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Hải Đăng vừa tham dự giải Masters II ở Indonesia và giành vị trí hạng 3 chung cuộc. Theo sự chuẩn bị chuyên môn, đội tuyển cầu lông Việt Nam dự kiến sẽ đăng ký Hải Đăng tham dự SEA Games 33-2025.

Tính từ đầu năm 2025 tới nay, Nguyễn Hải Đăng đã tham dự 10 giải quốc tế với các cấp độ chuyên môn khác nhau. Trong đó, tay vợt này liên tiếp lọt vào bán kết nội dung đơn nam ở 2 giải gần nhất là Masters 2025 tại UAE và Masters II 2025 ở Indonesia. Với thứ hạng 52 thế giới, Hải Đăng đang là tay vợt nam Việt Nam có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng BWF.

Trong khi đó, Lê Đức Phát cũng tăng 2 bậc tuy nhiên mới tạm đứng hạng 94 thế giới. Tuyển thủ quốc gia này đã tham dự giải Vietnam International Series 2025 tại Ninh Bình và tiếp tục tranh tài ở Bắc Ninh thời điểm hiện tại. Trong cả 2 giải, Lê Đức Phát đều được chọn là hạt giống đơn nam số 1.

MINH CHIẾN