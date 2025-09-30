Tay vợt Nguyễn Hải Đăng thi đấu vòng chính đơn nam giải cầu lông Masters 2025 tại UAE

Nguyễn Hải Đăng là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam sang UAE thi đấu thời điểm hiện tại. Ảnh: D.P

Hải Đăng là VĐV nam Việt Nam duy nhất góp mặt tại giải đấu này được tổ chức từ ngày 30-9 tới 5-10 với tổng thưởng là 120.000 USD.

Hải Đăng không được xếp hạt giống, tuy nhiên tham dự từ vòng thi đấu chính đơn nam. Đối thủ tại vòng đầu tiên của Hải Đăng là Harry Huang (Anh). Hải Đăng vừa kết thúc giải tay vợt xuất sắc quốc gia 2025 với vị trí á quân đơn nam, sau đó lên đường sang UAE thi đấu.

2 giải quốc tế gần nhất tay vợt này thi đấu thời gian qua là giải vô địch thế giới 2025 (tháng 8 tại Pháp) và giải Việt Nam mở rộng 2025 (đầu tháng 9 tại TPHCM). Hải Đăng đã vào tứ kết đơn nam giải Việt Nam mở rộng 2025 nhưng để thua đáng tiếc nên dừng bước. Tại bảng xếp hạng thế giới ngày 30-9, Nguyễn Hải Đăng đứng vị trí 64 và đang là VĐV nam Việt Nam có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của BWF.

Giải cầu lông quốc tế Mastes 2025 tại UAE có cấp độ chuyên môn World Tour Super 100 của cầu lông thế giới. Trong các giải quốc tế đã tham dự từ đầu năm 2025 tới nay, Nguyễn Hải Đăng chưa lọt vào trận chung kết. Hiện tại, tay vợt đang là thành viên đội tuyển cầu lông Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 nên được tích cực tham gia một số giải quốc tế để tích lũy thêm chuyên môn.

Cùng trên bảng xếp hạng thế giới công bố ngày 30-9, Nguyễn Thùy Linh bị tụt 1 bậc xuống vị trí 18 do cô không thi đấu giải quốc tế thời gian qua.

MINH CHIẾN