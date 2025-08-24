6 tay vợt cầu lông Việt Nam sang Pháp tham dự giải vô địch thế giới 2025

Đội tuyển cầu lông Việt Nam đã có mặt tại Pháp để sẵn sàng tham dự giải vô địch thế giới 2025 với kỳ vọng giành kết quả tốt nhất.

Nguyễn Hải Đăng đã có mặt tại Pháp thi đấu giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: D.P

Đội tuyển cầu lông Việt Nam có 6 tuyển thủ đã tới Pháp thi đấu giải vô địch thế giới 2025 gồm Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Trần Đình Mạnh, Nguyễn Đình Hoàng. Các tuyển thủ bắt đầu làm quen sân thi đấu trước khi ra tranh tài chính thức ngày 25-8.

Giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 25-8 đến 31-8. Tất cả các tay vợt hàng đầu thế giới tham dự, tranh tài 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam thi đấu 3 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đang là người có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới nội dung nữ, vị trí 22. Về nam, Nguyễn Hải Đăng là tay vợt đang giữ hạng cao nhất, vị trí 57.

Đại diện ban huấn luyện đang có mặt tại Pháp cho biết hiện tại tinh thần các tay vợt đều tốt để sẵn sàng ra thi đấu chính thức.

Theo bốc thăm, Nguyễn Hải Đăng gặp Julien Carraggi (Bỉ, hạng 57 thế giới) tại vòng đầu nội dung đơn nam. Lê Đức Phát gặp Alwi Farhan (Indonesia, hạng 23 thế giới).

Tại nội dung đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh thi đấu với Ratchanok Intanon (Thái Lan, số 10 thế giới) trong vòng 1 trong khi Vũ Thị Trang gặp Yevheniia Kantemyr (Ukaine, hạng 129 thế giới).

Ở nội dung đôi nam, Trần Đình Mạnh, Nguyễn Đình Hoàng sẽ gặp cặp VĐV Izak Batalha, Matheus Voigt (Brazil).

Lần gần nhất giải vô địch thế giới tổ chức là năm 2023 tại Đan Mạch. Chúng ta có Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Hải Đăng đã tham dự nhưng đều dừng bước sau trận đầu tiên.

MINH CHIẾN