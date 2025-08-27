Tay vợt nam số 1 Việt Nam dừng bước tại giải cầu lông thế giới 2025

Nguyễn Hải Đăng đã dừng bước tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: BUBADU

Nguyễn Hải Đăng là người thi đấu muộn nhất trong các tay vợt Việt Nam vào tối khuya ngày 26.8 theo giờ Việt Nam ở nội dung đơn nam.

Đối thủ của Nguyễn Hải Đăng là Alwi Farhan (Indonesia, hạng 23 thế giới). Ngay khi nhập cuộc, Hải Đăng chủ động chơi tốc động nhanh sử dụng nhiều đường cầu ngắn nhằm hạn chế khả năng tấn công từ đối thủ. Tại ván đầu, nhiều thời điểm Hải Đăng dẫn điểm. Tuy nhiên, Alwi Farhan chơi bình tĩnh ghi điểm để để vượt lên thắng 22/20. Ván thứ 2, Hải Đăng nỗ lực tìm cơ hội san bằng tỷ số ván đấu nhưng không thành công. Khép lại ván này, Hải Đăng thua 13/21.

Thua chung cuộc với tỷ số 0-2, tay vợt của chúng ta dừng bước đáng tiếc tại giải vô địch thế giới 2025. Trước khi sang Pháp tham dự giải vô địch thế giới 2025, Hải Đăng đã giành chức vô địch đơn nam giải cầu lông cá nhân quốc gia 2025 để trở thành VĐV số 1 Việt Nam. Trong các giải quốc tế gần nhất gồm Canada mở rộng 2025, Mỹ mở rộng 2025, Malaysia Masters 2025 và giải vô địch thế giới 2025, Nguyễn Hải Đăng chưa giành được kết quả cao nhất.

Trên bảng xếp hạng của BWF ngày 26-8, Nguyễn Hải Đăng xếp hạng 57 đơn nam thế giới. Tại giải vô địch thế giới 2025 tới lúc này, đội tuyển cầu lông Việt Nam có Nguyễn Hải Đăng và Lê Đức Phát đã kết thúc thi đấu tuy nhiên chúng ta còn Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh vào vòng 2 đơn nữ, Trần Đình Mạnh, Nguyễn Đình Hoàng tham dự vòng 2 đôi nam.

MINH CHIẾN