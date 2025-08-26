Cầu lông Việt Nam giành thêm chiến thắng nội dung đôi nam tại giải vô địch thế giới 2025

Đình Hoàng và Đình Mạnh giành được chiến thắng đầu tiên tại nội dung đôi nam giải vô địch thế giới 2025 tổ chức ở Pháp. Ảnh: BUBADU

Rạng sáng thi đấu ngày 26-8 theo giờ Việt Nam, 2 tay vợt Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh ra sân tranh tài trận đầu tiên nội dung đôi nam gặp đối thủ Izak Batalha, Matheus Voigt (Brazil). Trận đấu diễn ra thật sự quyết liệt khi các bên giành từng điểm khi giữ lượt giao cầu. Tại ván đầu, Đình Hoàng và Đình Mạnh có chiến thắng sít sao 22/20. Ván thứ 2, 2 tay vợt của chúng ta chơi bình tĩnh với sự phối hợp ăn ý để tiếp tục giành chiến thắng 21/16.

Thắng đối thủ 2-0, 2 tay vợt của Việt Nam lọt vào vòng 2 để gặp cặp tay vợt hạt giống số 16 Lee Jhe-Huei, Yang Po-Hsuan (Đài Bắc Trung Hoa). Chiến thắng của Đình Hoàng và Đình Mạnh tại vòng đầu tiên được đánh giá có ý nghĩa chuyên môn quan trọng khi giúp cặp tay vợt Việt Nam thêm sự tự tin thi đấu tiếp theo. Năm nay, Đình Hoàng và Đình Mạnh đã có một trong những kết quả quốc tế tốt nhất là ngôi vô địch giải Vietnam International Challenge 2025.

Như vậy trong các kết quả sớm nhất, đội tuyển cầu lông Việt Nam đã có 2 chiến thắng (đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh; đôi nam, Đình Hoàng, Đình Mạnh) và 1 trận thua (đơn nam, Lê Đức Phát) tại vòng 1 giải đấu đang tranh tài tại Pháp. Trong ngày 26-8 theo giờ Việt Nam, Vũ Thị Trang và Nguyễn Hải Đăng mới ra sân thi đấu trận đơn của mình. Giải cầu lông vô địch thế giới diễn ra từ ngày 25-8 tới 31-8.

MINH CHIẾN